Le Maroc au cœur des ambitions d’Intelcia Tech

Parallèlement à son changement de nom au début de 2026, Intelcia Tech (précédemment Intelcia IT Solutions) nourrit de grandes ambitions quant à l’objectif de s’imposer comme «partenaire technologique global au service de la transformation des organisations, en Europe et en Afrique». Pour ce faire, il affirme le rôle central du Maroc dans son dispositif de delivery international et étend sa présence à trois nouveaux pays,

Depuis son lancement en 2019, la filiale du Groupe Intelcia a opéré un changement d’échelle majeur, passant de 120 collaborateurs à plus de 800 experts IT actuellement. Au cœur de cette transformation, le Royaume constitue désormais un pilier stratégique, capable de délivrer des services à haute valeur ajoutée (Cloud, Cybersécurité, IA, Data, Infrastructures, Apps…) tout en offrant une agilité multilingue et une proximité culturelle unique avec les marchés européens, indique la société dans un communiqué.

Aussi, le Maroc constitue un marché prioritaire, où Intelcia Tech s’engage durablement aux côtés des organisations et les accompagne dans leurs projets de transformation technologique.

« Le Maroc joue un rôle déterminant dans notre trajectoire internationale. Nous y développons des expertises de pointe qui servent nos clients dans leurs projets les plus complexes. Notre ambition est de faire du Royaume un pôle technologique de rang mondial, en parfaite adéquation avec les objectifs du plan Maroc Digital 2030. », déclare Emmanuel Cheriet, CEO d’Intelcia Tech, cité dans le communiqué.

Expansion internationale

Pour répondre à la pression croissante sur les budgets IT mondiaux, Intelcia Tech renforce son modèle de delivery hybride. Le lancement de ses opérations au Portugal, en Égypte et à Madagascar vient compléter les sites historiques de la France, du Maroc et du Cameroun.

Ce réseau multi-bassins permet de combiner judicieusement onshore, nearshore et offshore, garantissant aux clients une continuité de service optimale, une flexibilité horaire étendue et une capacité de montée en charge rapide.

Cette dynamique est aujourd’hui consacrée par l’entrée d’Intelcia Tech dans le Top 100 des ESN & ICT en France (classement Numeum 2025*). Cette distinction souligne la solidité d’un modèle agile, multi-expertises et capable de répondre aux standards de qualité les plus exigeants.

Grâce à son centre de R&D intégré, Intelcia Tech transforme les technologies de rupture en solutions métiers concrètes, comme IA Agentique, une plateforme d’optimisation intelligente des opérations, capable d’automatiser, d’orchestrer et d’améliorer en continu la performance des processus métiers, ainsi qu’un un SOC (Security Operations Center) nouvelle génération, combinant détection avancée, automatisation et IA pour prévenir, contenir et neutraliser les menaces de avant qu’elles n’affectent l’activité.

Cette rigueur industrielle est confirmée par une triple certification ISO (9001, 18295 et 27001), gage de confiance pour les acteurs opérant dans des secteurs hautement régulés.