Le tandem Bernoussi-El Aoufir reprend le contrôle total d’Intelcia

Les actionnaires dirigeants d’Intelcia, à savoir les co-fondateurs Karim Bernoussi et Youssef El Aoufir, détiennent désormais 100% des parts de la société, après un accord convenu, le 24 novembre 2025, avec le français Altice de Patrick Drahi sur la reprise des 65% du capital que celui-ci détenait depuis 2016.

La finalisation de la transaction est prévue au premier trimestre 2026, sous réserve de la levée des conditions suspensives habituelles et des autorisations réglementaires requises. Elle donne à Intelcia les moyens d’amplifier ses ambitions : une croissance accélérée, une diversification renforcée et une position consolidée de leader marocain d’envergure mondiale de l’outsourcing.

« Cette transition intervient au terme de près d’une décennie qui aura propulsé Intelcia d’un acteur régional de la relation client à un acteur multiservices mondial comptant 40.000 collaborateurs » dans 19 pays en Afrique, en Europe et dans les Amériques, indique la société, qui entend intégrer le top 10 mondial d’ici 2030 en tant qu’outsourcer global multiservices.

Pour atteindre cet objectif, Intelcia prévoit d’accélérer sa croissance dans le domaine de l’expérience client, notamment en renouant avec une stratégie de croissance externe ciblée en Europe et en Amérique latine. Cette dynamique renforcera l’envergure internationale du Groupe ainsi que ses capacités opérationnelles au service des clients mondiaux.

L’innovation technologique constitue également un pilier essentiel de sa stratégie de développement dans la relation client. Intelcia poursuit des investissements soutenus dans l’intelligence artificielle et les technologies avec une approche pragmatique, garantissant à la fois l’excellence de l’expérience client et l’adaptation aux transformations du marché.

«Aujourd’hui, nous abordons cette nouvelle étape avec confiance, enthousiasme et détermination pour poursuivre notre chemin vers le top 10 mondial. Et je suis d’autant plus heureux que cette nouvelle phase associera du point de vue capitalistique les managers clés de l’entreprise», s’est félicité le Directeur général Karim Bernoussi.

Quant à Youssef El Aoufir, Directeur général adjoint, il a insisté sur l’accélération du déploiement de l’Intelligence Artificielle dans toutes les activités du Groupe, en s’appuyant sur plus de 30 partenariats stratégiques et une équipe de 60 consultants.

«Grâce à notre partenariat global avec un géant mondial de la technologie, nous avons déployé les solutions de productivité basées sur l’IA à l’échelle de toute l’entreprise, permettant ainsi à nos 40.000 collaborateurs de disposer des avancées les plus récentes en IA dans un environnement collaboratif étendu et sécurisé», a-t-il révélé.