One Retail annonce la finalisation de l’acquisition de Flormar

One Retail, filiale de H&S Group, annonce la finalisation de l’acquisition de 100 % du capital de Flormar, marque internationale de cosmétiques, renforçant ainsi sa position sur le segment de la beauté et accélérant sa stratégie de développement multi-enseignes au Maroc.

Cette opération stratégique marque une nouvelle étape dans la trajectoire de croissance de One Retail et confirme son ambition de bâtir un acteur de référence du retail de proximité, structuré autour d’enseignes fortes et complémentaires répondant aux nouvelles attentes des consommateurs marocains.

Fondée il y a plus de 50 ans, Flormar est une marque internationale de cosmétiques reconnue pour son expertise maquillage, son portefeuille de produits innovants et accessibles, ainsi que sa capacité à capter les tendances beauté mondiales. Présente dans de nombreux pays, la marque s’est imposée comme un acteur de référence du retail beauté grâce à une offre alliant qualité, diversité et accessibilité.

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À travers cette acquisition, One Retail entend accélérer le développement de Flormar au Maroc, renforcer sa proximité avec les consommateurs et soutenir l’expansion du réseau de magasins tout en consolidant l’expérience client et l’innovation produit.

Cette acquisition marque une étape clé dans la stratégie de développement de One Retail, visant à construire un leader multi-enseignes du retail de proximité au Maroc et à renforcer son positionnement sur les segments à forte croissance.

« L’intégration de Flormar constitue une avancée importante dans notre stratégie de diversification et de création de valeur. Nous sommes convaincus du fort potentiel de développement de la marque au Maroc et mobilisés pour accélérer sa croissance dans les années à venir » a annoncé Hicham Kitane , CEO One Retail.

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L’ensemble du réseau du Groupe représente aujourd’hui un chiffre d’affaires consolidé d’environ 1 milliard de dirhams et un parc de 250 points de vente répartis dans 35 villes du Royaume.

À l’horizon 2030, One Retail ambitionne d’atteindre un chiffre d’affaires de 10 milliards de dirhams, avec un réseau de 1 000 points de vente dans 65 villes et plus de 7 000 collaborateurs.