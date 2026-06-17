Bensaid à l’IMA: valoriser la culture, un objectif commun

En déplacement à Paris pour des entretiens avec la Présidente de l’IMA, Mehdi Bensaid a plaidé pour un partenariat renforcé dans le domaine des industries culturelles et créatives. Quand la culture devient un levier de performance pour les pays, elle n’est plus un luxe mais une nécessité. Aux dirigeants de s’emparer de cette opportunité, pour transformer l’économie par la culture.

Dans le monde et de plus en plus timidement au Maroc, les industries culturelles créent des emplois et de la richesse. C’est sur la base de ce consensus que se sont tenues les discussions samedi à Paris entre le ministre de la Jeunesse, de la Culture et de la Communication, et la Présidente de l’Institut du Monde Arabe (IMA). Si pour Mohamed Mehdi Bensaid, le rôle de la culture est plus que jamais vital, Anne-Claire Legendre a loué cette occasion de travailler sur la feuille de route que nous souhaitons bâtir entre le Maroc et l’Institut du Monde Arabe , avec notamment un focus sur «les secteurs culturels d’avenir».

La nouvelle Présidente de l’IMA ne croit pas si bien dire, car la culture sert à développer la compréhension et l’harmonie entre les peuples, mais pas que. Parce qu’elle favorise le développement économique et social, y compris par l’économie des industries culturelles et créatives (ICC) et leurs emplois. Une industrie qui dépasse désormais dans beaucoup de pays des secteurs pourtant porteurs, comme les télécommunications ou l’industrie automobile.

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Selon la Cnuced [Conférence des Nations unies sur le commerce et le développement], les industries culturelles et créatives (ICC) généraient en 2024 près de 2.300 milliards de dollars de revenus annuels dans le monde, soit 3 % du PIB global. Elles emploient aussi une part importante de la population active : l’Unesco quantifie le secteur à environ 6,2 % de l’emploi mondial, quoiqu’avec de fortes variations selon les pays. Continuons : 7 % des entreprises ; 2 % de la valeur ajoutée brute de l’ensemble des activités économiques, avec un taux de croissance supérieur à celui affiché par la plupart des PIB nationaux. Une récente étude sur le poids des Industries Culturelles et Créatives effectuée par le cabinet EY, a d’ailleurs démontré le dynamisme d’une filière rarement perçue comme une industrie, alors qu’en France, entre 2019 et 2024, la valeur ajoutée directe des ICC a progressé de 21 %, une croissance deux fois plus rapide que celle de secteurs majeurs tels que l’aéronautique ou l’automobile.

Les relations culturelles entre la France et le royaume devraient profiter de l’embellie qui se profile entre les deux capitales et dans ce sens, les deux interlocuteurs se sont mis d’accord sur l’essor des relations entre l’Institut et le royaume. Un réchauffement qui devrait se concrétiser par le déplacement à Rabat le 19 juin, de la Présidente de l’IMA, qui a programmé une série de rencontres avec des institutions culturelles marocaines, qui s’inscrivent dans les efforts fournis avec le royaume «dans le contexte de très grandes échéances à venir entre la France et le Maroc, dont on espère qu’elles pourront donner lieu à une coopération encore plus ambitieuse entre les deux rives de la Méditerranée, à partir de l’IMA à Paris ».

«Nous avons déjà une coopération très riche, avec toute une série d’expositions à venir, que ce soit sur le mariage, sur l’Alhambra, sur le savoir médical, qui vont mettre le Maroc à l’honneur. Mais ce que nous souhaitons avec le ministre, c’est aussi développer les secteurs d’avenir, travailler sur notamment l’animation, la bande dessinée, comment déployer le livre en arabe le plus efficacement, le cinéma où le Maroc brille tous les jours », a expliqué la responsable qui a eu un écho favorable auprès du premier responsable marocain de la culture au Maroc, qui l’a assurée de la même ambition du côté Marocain pour une feuille de route qui permettra de mettre en valeur les différentes cultures économiques arabes, et celles du Maroc en particulier, de par son histoire avec la France à travers le rayonnement de l’Institut du Monde Arabe.

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Un partenariat d’exception, qui, a précisé Bensaid, « connaît aujourd’hui une nouvelle dynamique depuis la dernière visite d’État au Royaume du Président français Emmanuel Macron, à l’invitation de Sa Majesté le Roi Mohammed VI, ce qui a permis la conclusion de plusieurs accords, notamment dans le domaine de la culture».

Le ministre a ainsi loué le travail de l’IMA qui, en tant qu’institution culturelle, peut aussi contribuer à « mieux valoriser les éditeurs, le cinéma et les différents éléments culturels marocains, pour jouer son rôle de lien avec la communauté marocaine en France, de mieux faire connaître la culture marocaine. C’est réellement ce lien-là qu’on essaie de valoriser aujourd’hui, à savoir la culture comme service public, mais la culture aussi comme économie, et qui pourra, dans l’esprit de la stratégie du Royaume, proposer une alternative réelle aux différents enjeux d’aujourd’hui».

Pour info, ce qu’on appelle «secteurs culturels d’avenir» ne se limitent plus au domaine des productions culturelles, mais se structurent aujourd’hui autour d’Industries Culturelles et Créatives (ICC), des filières qui s’imposent comme de puissants moteurs de croissance durable et d’innovation sociale. Au menu notamment, la création numérique et les technologies immersives dans l’expression artistique et le divertissement dont les jeux vidéo et le métavers , l’intelligence artificielle générative, outil d’avenir pour l’aide à la scénarisation, au design graphique et à la composition musicale, la gestion d’événements écoresponsables: Festivals et concerts adoptant une logistique zéro déchet, une alimentation locale et des circuits courts etc…