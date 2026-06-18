Les Etats-Unis et l’Iran actent la fin de la guerre

Les présidents américain et iranien ont chacun signé à distance mercredi soir le protocole d’accord sur la fin de la guerre au Moyen-Orient, dans lequel Téhéran s’engage à rouvrir immédiatement le détroit d’Ormuz et, dans le cadre de futures négociations, à diluer son uranium enrichi en échange de la levée des sanctions internationales.

Washington et Téhéran sont convenus cette semaine de cet accord pour mettre fin au conflit déclenché le 28 février par les Etats-Unis et Israël contre la République islamique, qui a fait des milliers de morts, principalement en Iran et au Liban.

La signature était initialement prévue à Genève. Le protocole d’accord, qui prévoit la cessation immédiate des hostilités et inclut le front libanais, a finalement été signé, chacun de son côté par le président Donald Trump, en visite en France, et paraphé côté iranien par le président Massoud Pezeshkian.

« Je viens de le signer », a-t-il dit à la presse en quittant le château de Versailles. Un responsable de la Maison Blanche a par la suite publié une vidéo sur X où l’on voit le républicain signer l’accord aux côtés de son homologue français Emmanuel Macron, le pouce levé et sourire aux lèvres.

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« Le président Trump a signé ce soir à Versailles l’accord entre l’Iran et les Etats-Unis. Cet accord ouvre la voie à une paix durable et permet la réouverture du détroit d’Ormuz », a déclaré M. Macron dans une vidéo publiée sur son compte X.

Côté iranien, le porte-parole du ministère des Affaires étrangères Esmaïl Baghaï a indiqué que le texte avait été paraphé par le président Massoud Pezeshkian.

Réouverture d’Ormuz

Cette signature signifie que le détroit d’Ormuz sera « instantanément » rouvert et que le blocus américain des ports iraniens prendra fin « immédiatement », a affirmé le Premier ministre pakistanais Shehbaz Sharif, dont la médiation a été cruciale.

Sur les marchés pétroliers, les prix ont continué de refluer. Vers 05H30 GMT jeudi, le cours du baril de WTI nord-américain reculait de 2,81% à 74,63 dollars, et celui de Brent de la mer du Nord, référence du marché mondial, se repliait de 2,40% à 77,64 dollars.

Le texte du protocole d’accord, lu mercredi par un haut responsable américain à des journalistes, prévoit que les Etats-Unis suspendent, dès sa signature, leurs sanctions sur la vente de pétrole iranien. Ils s’engagent également à lever l’ensemble de leurs sanctions contre Téhéran en cas de conclusion d’un accord définitif, au terme d’une période de négociations de 60 jours.

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Au cours de ces deux mois, les deux pays discuteront d’un mécanisme permettant de traiter les stocks d’uranium iraniens « en recourant, au minimum, à une méthode de dilution sur place sous la supervision de l’AIEA (Agence internationale de l’énergie atomique) », a souligné ce responsable, qui parle d’une « victoire majeure » pour Washington.

Les Etats-Unis s’engagent par ailleurs, en cas d’accord définitif, à faciliter « avec leurs partenaires régionaux », notamment du Golfe, le déblocage d’un fonds de 300 milliards de dollars pour la reconstruction et le développement économique de l’Iran, sans que cela implique une quelconque participation financière américaine.

Les pays membres du G7, réunis en France pour un sommet, ont salué dans une déclaration commune « une opportunité historique d’empêcher l’Iran d’acquérir toute arme nucléaire et de s’attaquer aux menaces liées à ses activités régionales et balistiques ».

Challenge (Avec AFP)