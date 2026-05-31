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Trump: l’Iran « a accepté » de ne pas se doter de l’arme nucléaire

by Challenge avec MAP
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Le président américain, Donald Trump, a affirmé que l’Iran « a accepté » de ne pas se doter de l’arme atomique, que ce soit en la fabriquant ou en l’achetant. « La seule garantie que je dois avoir, c’est qu’il n’y aura pas d’armes nucléaires. Ils ont accepté cela, et c’était très intéressant », a affirmé le président américain dans une interview avec sa belle-fille Lara Trump, enregistrée plus tôt cette semaine et diffusée samedi soir sur la chaîne Fox News.

« Ils avaient d’abord dit +nous ne développerons pas d’arme nucléaire+. J’ai dit +bon, que se passerait-il si vous achetiez une arme nucléaire?+. Maintenant, ils disent +nous ne développerons pas, et n’achèterons d’aucune manière une arme » nucléaire, a-t-il déclaré.

« Je ne suis pas pressé. Lentement mais sûrement, je crois que nous obtenons ce que nous voulons. Et si nous n’obtenons pas ce que nous voulons, les choses finiront autrement », a ajouté le locataire de la Maison Blanche.

Lire aussi | Après l’échec des négociations, Trump annonce un blocus d’Ormuz

Le secrétaire américain à la Guerre, Pete Hegseth, a affirmé samedi que les Etats-Unis étaient « plus que capables » de repartir en guerre contre l’Iran en cas d’échec des pourparlers.

La question du nucléaire est l’un des principaux points de friction entre les Etats-Unis et l’Iran dans ces négociations pour mettre fin à la guerre, déclenchée le 28 février par l’offensive israélo-américaine contre l’Iran.

L’autre grand point de litige est le détroit d’Ormuz, passage stratégique pour le commerce mondial d’hydrocarbures, quasiment verrouillé par l’Iran depuis le début de la guerre. Les Etats-Unis imposent pour leur part un blocus des ports iraniens. Les Etats-Unis ont affirmé leur opposition au maintien d’un contrôle iranien sur ce passage maritime.

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