Changan Maroc lance le SUV urbain CS15

Changan Maroc enrichit son offre avec le lancement du CS15, un SUV compact pensé pour les usages urbains. Un modèle qui ambitionne de séduire les automobilistes à la recherche d’un véhicule moderne, adapté aux mobilités quotidiennes et surtout abordable financièrement.

La marque met en avant une expérience de conduite centrée sur l’essentiel, avec des équipements utiles, une connectivité intuitive et un format compact. Concrètement, le CS15 se distingue par une dotation technologique étoffée : écran tactile jusqu’à 10 pouces, combiné digital LCD, compatibilité Apple CarPlay et Android Auto sans fil, caméra de recul, accès sans clé, toit panoramique ouvrant… Avec ses 4,13 mètres de long et un empattement de 2,52 mètres, il conserve un gabarit compact tout en offrant un habitacle plutôt spacieux.

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Sous le capot, le SUV embarque une motorisation essence 1,5 L développant environ 100 chevaux, associée à une boîte manuelle 5 rapports ou à une transmission automatique 5 DCT selon les finitions. Côté sécurité, le CS15 intègre l’ESP, l’aide au démarrage en côte, le TPMS et l’assistance au freinage d’urgence.

Trois finitions sont proposées : la version Confort MT, équipée d’une boîte manuelle, est affichée à 149 900 DH TTC, offrant une entrée de gamme compétitive pour ceux qui recherchent un SUV pratique et moderne. Pour les conducteurs privilégiant le confort d’une transmission automatique, la finition Elite AT est proposée à 164 900 DH TTC. Enfin, au sommet de la gamme, la version Exclusive AT est disponible à 179 900 DH TTC. Disponible dans le réseau national Changan Maroc, le CS15 bénéficie d’une garantie de 6 ans kilométrage illimité.