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Le belge STABEL Engineering renforce son activité au Maroc

by Rachid Boutaleb
written by Rachid Boutaleb

Dix ans après y avoir pris pied, le groupe d’ingénierie belge STABEL Engineering consolide sa présence au Maroc. En effet, ce bureau d’ingénieurs spécialisé dans les études de structures pour le bâtiment et le génie civil vient de lancer une nouvelle activité couvrant les opérations, le développement et les études basés sur la technologie BIM (Building Information Modeling) ainsi que l’amélioration de l’efficacité énergétique dans la construction.

Porté par une nouvelle filiale, en l’occurrence STABEL Group, ce nouveau business sera orienté aussi bien vers les clients marocains, notamment ceux déjà servis par STABEL Maroc, que vers les clients européens, notamment en s’acquittant, à partir des locaux casablancais, de prestations offshore autour de la technologie BIM. Cette nouvelle aventure marocaine de STABEL Engineering vient confirmer le potentiel de notre pays à servir de plateforme de nearshoring pour des prestations à valeur ajoutée.

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Rappelons que le marché marocain de l’ingénierie en génie civil est en plein développement dans le sillage de la forte évolution que connaît le secteur du BTP avec des projets de plus en plus sophistiqués, notamment pour les bâtiments de grande hauteur et les infrastructures spécialisées (hôtels, hôpitaux, complexes sportifs…). Un tel potentiel attire de plus en plus d’acteurs européens comme OGER International, qui cherchent à la fois un nouveau marché comme relais de croissance et une base de production « low cost » pour des clients étrangers, notamment pour la phase d’étude qui ne requiert ni présence ni contact physiques avec le client final.

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