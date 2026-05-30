Ford : deux nominations clés pour renforcer sa stratégie régionale

Ford Motor Company ajuste sa stratégie régionale à travers deux nominations majeures destinées à consolider sa présence au Moyen-Orient et en Afrique du Nord. Amith Shetty prend la direction générale pour l’Arabie saoudite, le Levant et l’Afrique du Nord, tandis que Hamzeh Al Shalan se voit confier la responsabilité de l’après-vente pour l’Arabie saoudite et l’Afrique du Nord. Une organisation resserrée qui illustre le poids stratégique croissant de la région dans le dispositif mondial du constructeur américain.

Dans ses nouvelles fonctions, Amith Shetty supervisera l’ensemble des activités commerciales de Ford et Lincoln, de la vente à l’après-vente, en passant par le développement des parts de marché et l’écosystème des véhicules utilitaires. Il aura également pour mission de concrétiser le futur siège régional en Arabie saoudite et de renforcer les partenariats locaux.

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De son côté, Hamzeh Al Shalan pilotera la montée en puissance des activités après-vente (services, pièces et expérience client), un levier essentiel à l’heure où la fidélisation repose autant sur la qualité du suivi que sur le produit lui-même. L’objectif : densifier le réseau et accompagner les clients tout au long du cycle de vie de leur véhicule.

«L’Arabie saoudite, le Levant et l’Afrique du Nord occupent une place centrale dans la stratégie de croissance à long terme de Ford dans la région. Le Royaume est aujourd’hui notre premier marché, mais aussi un hub stratégique pour soutenir notre expansion à plus grande échelle. Nous enregistrons trois années consécutives de croissance à deux chiffres, une dynamique que nous comptons renforcer grâce à une offre produits pertinente, un service après-vente solide et une gouvernance alignée sur nos ambitions», a déclaré Ravi Ravichandran, président de Ford pour la région MENA.

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Il a ajouté : «plus tôt cette année, nous avons lancé une toute nouvelle application Ford en Arabie saoudite, conçue pour offrir une expérience de propriété plus connectée et plus fluide». Fort de plus de quinze ans d’expérience dans l’industrie automobile, dont dix au sein de Ford sur plusieurs continents, Amith Shetty incarne une approche globale mêlant stratégie et opérationnel. Hamzeh Al Shalan, présent dans le groupe depuis 2014, apporte quant à lui une expertise approfondie des enjeux après-vente dans la région, désormais au cœur de la croissance de la marque.