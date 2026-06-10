Renault Maroc dévoile la sixième génération de la Clio [Vidéo]

La Nouvelle Clio VI fait son entrée sur le marché marocain avec une offre entièrement revisitée. Plus affirmée dans son design, plus connectée grâce à ses équipements de dernière génération et plus efficiente dans ses motorisations, cette sixième génération marque une étape décisive dans l’évolution de ce modèle au Maroc.

Véritable figure emblématique du segment B, la Renault Clio s’est imposée au fil des années comme une référence mondiale, cumulant près de 17 millions d’exemplaires vendus dans 120 pays. «Au Maroc, son parcours est tout aussi remarquable : depuis plus de trois décennies, elle a séduit près de 145 000 automobilistes, devenant une véritable icône du marché local», a souligné Mehdi Yaroub, Directeur marketing Renault au Maroc.

C’est dans ce contexte que Renault Maroc vient de lever le voile sur la sixième génération de Clio, un modèle entièrement repensé qui marque une nouvelle étape dans l’histoire de cette citadine mythique. Plus expressive dans son design, plus technologique dans ses équipements et plus efficiente dans ses motorisations, cette Clio VI entend incarner une évolution majeure dans son segment.

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Inspirée du nouveau langage stylistique de la marque au losange, elle se distingue par une silhouette plus longue, plus large et plus statutaire. Sa face avant arbore une calandre en dégradé de losanges et une signature lumineuse inédite, tandis que ses lignes sculptées et ses voies élargies accentuent son dynamisme. Les jantes allant jusqu’à 18 pouces renforcent son allure sportive, et deux nouvelles teintes exclusives (Rouge Absolu et Vert Absolu) viennent enrichir la palette de couleurs.

À l’intérieur, l’ambiance a été soigneusement travaillée. Les matériaux valorisants, associés à un éclairage d’ambiance personnalisable, créent une atmosphère moderne et chaleureuse. L’habitabilité généreuse garantit le confort des passagers arrière, tandis que le coffre, pouvant atteindre 328 litres selon les versions, confirme la polyvalence de la Clio.

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Grande première au Maroc, la Nouvelle Clio inaugure Google intégré via le système multimédia OpenR Link. Les occupants bénéficient ainsi de Google Maps pour une navigation fluide, de Google Assistant pour une commande vocale intuitive et de Google Play pour un accès direct aux applications. Associé au double écran OpenR pouvant atteindre 10,1 pouces, ce dispositif transforme l’expérience à bord en une interface aussi intuitive qu’un smartphone.

Fidèle à son ADN, cette citadine conserve ses qualités routières tout en intégrant des évolutions majeures. La plateforme CMF-B optimisée, les suspensions retravaillées et les voies élargies offrent un compromis idéal entre dynamisme et confort. Les aides à la conduite, telles que le régulateur adaptatif intelligent, l’Active Driver Assist, la caméra 360° ou encore le système My Safety Switch, renforcent la sécurité et la sérénité au volant.

Renault a fait le choix stratégique d’abandonner le diesel pour inscrire la Clio dans une dynamique moderne et tournée vers la transition énergétique. Du coup, on retrouve sous le capot une motorisation Full Hybrid E-Tech 160 chevaux, capable de rouler jusqu’à 80 % du temps en mode électrique en ville, avec une consommation mixte dès 3,9 l/100 km et une autonomie pouvant atteindre 1 000 km. A moins de lui préférer le bloc essence TCe de 115 chevaux, associée à une boîte automatique à double embrayage EDC, offrant un bon compromis entre performance et sobriété. Toujours est-il que cette nouvelle citadine sera disponible dans l’ensemble du réseau Renault Maroc à partir du 22 juin courant. Elle se présente avec une offre tarifaire pensée pour répondre aux attentes de différents profils de conducteurs, dixit le staff de Renault au Maroc.

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Trois finitions distinctes sont proposées, chacune apportant son lot de caractéristiques et de prestations. Ainsi, la version Evolution ouvre la gamme avec un prix fixé à partir de 220 000 DH TTC, offrant l’essentiel de l’expérience Clio dans une configuration accessible et moderne. Vient ensuite la finition Techno, proposée à partir de 245 000 DH TTC, qui enrichit l’équipement et met l’accent sur la technologie embarquée pour un confort accru au quotidien. Enfin, la déclinaison Esprit Alpine, disponible à partir de 270 000 DH TTC, incarne le haut de gamme avec une identité sportive affirmée et des prestations valorisantes.