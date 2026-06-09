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Rabat: les inaugurations de nouveaux hôtels au pas de charge

by Rachid Boutaleb
written by Rachid Boutaleb

La ruée des investisseurs et des opérateurs vers l’hôtellerie à Rabat se poursuit. En effet, après une pause dans les inaugurations en 2025, l’année en cours devrait apporter un lot significatif de nouvelles chambres au parc hôtelier de la capitale administrative de notre pays.

Ainsi, après la mise en service du fameux palace Waldorf Astoria Rabat-Salé il y a quelques semaines, une autre unité devrait bientôt accueillir ses premiers clients. Cette fois-ci, il s’agit d’un hôtel de catégorie économique (3 étoiles en l’occurrence), dont la construction a duré près de dix-huit mois. Avec une trentaine de chambres, un restaurant et un business center, l’Agdal Corner Hotel vient renforcer l’offre hôtelière locale et confirmer, au passage, le développement continu du quartier éponyme qui abrite cet établissement et dont la vocation commerciale et d’affaires se précise au fil des ans.

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Rappelons qu’en prévision de la co-organisation de la Coupe du monde 2030 de football, la ville de Rabat connaît une effervescence touristique sans précédent depuis quelques années, avec l’inauguration de pas moins d’une dizaine d’hôtels, dont des établissements de luxe (Waldorf Astoria Rabat-Salé, Four Seasons Kasr Al Bahr, Ritz-Carlton Dar Es Salam et Fairmont La Marina Rabat-Salé), mais également d’autres hôtels de moindre standing comme l’Executive Boutique Hotel Rabat.

Il faut dire que, pour rivaliser avec les infrastructures de l’Espagne et du Portugal, co-organisateurs de l’événement, le Maroc s’est lancé dans une véritable course contre la montre, avec des procédures administratives qui tournent à plein régime pour combler le déficit initial en chambres. Et sur la cinquantaine de projets hôteliers qui se trouvent au stade de l’approbation finale ou en pleine édification, la région Rabat-Salé-Kénitra s’accapare une part non négligeable.

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