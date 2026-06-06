Dacia Maroc lance le Jogger Hybrid 155

Dacia Maroc poursuit l’évolution de sa gamme avec l’introduction du Jogger Hybrid 155, une nouvelle motorisation qui apporte plus de puissance, davantage de confort et une efficience renforcée, dixit le staff de la marque. Un modèle qui franchit une étape importante dans l’électrification de la marque dans le Royaume.

Concrètement, ce Jogger Hybrid 155 inaugure une chaîne de traction, qui remplace l’ancienne motorisation Hybrid 140. Plus puissante et plus efficiente, elle associe un moteur essence 4 cylindres 1,8 l de 109 chevaux à deux moteurs électriques, dont un bloc de 50 ch et un démarreur/générateur haute tension. L’ensemble est complété par une batterie de 1,4 kWh et une boîte de vitesses automatique électrifiée.

Cette technologie permet une puissance cumulée de 155 chevaux et un couple de 170 Nm, offrant des accélérations plus franches et des reprises plus fluides. Les consommations et émissions sont réduites de 10 % par rapport à la précédente génération, tandis qu’en usage urbain, jusqu’à 80 % du temps de roulage peut s’effectuer en mode 100 % électrique, peut-on lire dans le communiqué de la marque.

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Malgré l’intégration de la batterie, le Jogger conserve ses principaux atouts : une habitabilité généreuse, une modularité de belle facture et la possibilité d’accueillir jusqu’à 7 vraies places. Proposé en finition Extrême 7 places, le Jogger Hybrid 155 bénéficie d’un niveau d’équipement riche et adapté aux attentes des clients. Dacia accompagne ce lancement par des offres de financement compétitives, rendant la technologie hybride plus accessible au plus grand nombre. Ce Jogger est désormais disponible à partir de 260 900 DH,