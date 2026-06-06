Les Douanes accordent de nouveaux avantages aux MRE

En prévision de l’Opération Marhaba 2026, l’Administration des Douanes et Impôts Indirects (ADII) a rendu publique une circulaire détaillant les « nouvelles mesures de facilitation » accordées aux Marocains résidant à l’étranger (MRE).

«A l’instar des années précédentes, un dispositif spécifique articulé autour des mesures organisationnelles, procédurales, logistiques et de communication est mis en oeuvre pour garantir l’accueil des Marocains Résidant à l’Etranger dans les meilleures conditions d’efficacité, de fluidité et de célérité », souligne l’ADII.

Ces mesures ainsi que l’ensemble des dispositions douanières destinées aux MRE, telles que modifiées et complétées, sont reprises en annexe et sur le guide « Marocains du Monde 2026 » mis en ligne sur le portail de l’administration.

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Relèvement du plafond de la franchise pour le retour définitif

En sus des articles constituant leur déménagement, les MRE en retour définitif au Maroc bénéficient de la franchise des droits de douane et des autres droits et taxes dus à l’importation de leurs effets personnels et objets sans caractère commercial, dans la limite de trente mille (30.000) dirhams.

A présent et tenant compte de l’effet de l’inflation, il a été décidé de relever ce plafond à quarante mille (40.000) dirhams.

Véhicules importés

En application de la circulaire N°6568/311 du 30/05/2024, les véhicules automobiles couverts par un Certificat Provisoire d’Immatriculation (CPI) peuvent être importés temporairement à condition que ce document soit établi au nom du souscripteur de l’AT (Admission temporaire).

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Dans le cadre de la facilitation des procédures, ces opérations d’AT peuvent être, désormais, autorisées sur la base d’une procuration établie par le titulaire du CPI.

Accompagnement des MRE porteurs de projets:

Afin de soutenir la dynamique nationale de promotion des investissements des MRE au Maroc, il a été décidé de mettre en place une cellule chargée d’assurer le conseil et l’accompagnement, au plan douanier, des Marocains Résidant à l’Etranger porteurs de projets.

Pour bénéficier des prestations de cette cellule, il suffit d’en formuler la demande via l’adresse électronique suivante : MDMconseil@douane.gov.ma.