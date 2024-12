Deux parlementaires d’origine marocaine distingués au Québec

Les parlementaires québécois Monsef Derraji et Marwah Rizqy, tous deux d’origine marocaine, ont été consacrés « parlementaires de l’année » par leurs pairs.

Cette distinction prestigieuse témoigne de leur talent exceptionnel, de leur engagement et de leur rôle clé dans le travail de l’Assemblée nationale et la vie politique québécoise. Les deux sur trois parlementaires distingués, lors de cette cérémonie, honorent la diaspora marocaine au Québec.

Monsef Derraji : un maître du consensus et de l’éloquence

Monsef Derraji, élu parlementaire de l’année ex æquo avec le ministre Simon Jolin-Barrette, s’est distingué par ses qualités de leader parlementaire et son rôle dans la planification des travaux législatifs. Reconnu pour sa rigueur et sa précision, M. Derraji est souvent qualifié de « joueur d’échecs » en raison de sa capacité à structurer des arguments convaincants et à anticiper les mouvements de ses adversaires.

Cette année, il a particulièrement brillé dans des dossiers cruciaux comme la réforme de la carte électorale et la lutte contre l’alcool au volant. Ses discours, qui allient réflexion et sensibilité, ont su toucher à la fois ses collègues et le grand public.

Outre sa distinction comme parlementaire de l’année, Monsef Derraji a également été couronné meilleur orateur de l’année, succédant à des figures politiques de renom. Ce titre reflète son habileté à communiquer avec justesse et à capter l’attention de l’Assemblée nationale. Il a également été récompensé dans la nouvelle catégorie de l’élu incarnant le mieux l’esprit transpartisan, démontrant sa capacité à travailler au-delà des lignes partisanes pour trouver des solutions concrètes aux défis sociétaux. Ce sens du dialogue et du compromis en fait un acteur clé de la vie politique québécoise.

Marwah Rizqy : un modèle de leadership et de spontanéité

Marwah Rizqy, pour sa part, a été élue parlementaire de l’année pour la deuxième année consécutive, une reconnaissance qui souligne son influence et sa combativité. Figure emblématique de l’Assemblée nationale du Québec, elle est appréciée pour ses interventions percutantes et son sens aigu de la répartie. En 2024, elle a également remporté le titre de « reine de la clip », grâce à sa capacité à formuler des phrases mémorables qui captivent les médias et marquent les esprits.

Mme Rizqy s’est également illustrée par sa volonté de bâtir des ponts entre les partis tout en défendant fermement ses convictions. Son travail acharné, tant sur le terrain que dans l’hémicycle, en fait une source d’inspiration pour de nombreux jeunes issus de la diversité.

Elle incarne une vision dynamique et inclusive de la politique, prouvant que le talent et la détermination peuvent surmonter les obstacles. En tant que femme d’origine marocaine, elle représente un modèle fort, non seulement pour la communauté marocaine, mais aussi pour tous ceux qui aspirent à une carrière politique basée sur l’excellence et l’intégrité.

Une représentation marocaine qui inspire

La distinction de ces deux parlementaires d’origine marocaine marque un moment fort pour la diaspora marocaine au Québec et dans le monde. Elle témoigne de l’intégration réussie et de l’impact significatif de cette communauté dans les sphères politiques internationales. Monsef Derraji et Marwah Rizqy, à travers leur travail acharné et leur engagement, renforcent les liens entre les communautés marocaines et québécoises tout en promouvant les valeurs de justice, de dialogue et de coopération.

Ces reconnaissances mettent également en lumière l’importance de l’implication des diasporas marocaines dans la vie publique des pays d’accueil. En contribuant au bien-être de leurs concitoyens et en défendant des causes d’intérêt général, ils participent non seulement à façonner des politiques inclusives, mais aussi à promouvoir l’image d’un Maroc moderne et ouvert sur le monde.

Une source de fierté et d’inspiration

Le parcours de Monsef Derraji et Marwah Rizqy rappelle que la persévérance et le dévouement peuvent mener à des accomplissements remarquables. Ces distinctions symbolisent non seulement une réussite individuelle, mais aussi une fierté collective pour les Marocains du monde entier. Elles incarnent un exemple concret de l’impact positif que peut avoir la diversité dans les institutions politiques et soulignent le rôle essentiel de la diaspora dans le renforcement des valeurs démocratiques.

Ces deux parlementaires d’origine marocaine illustrent brillamment comment des racines culturelles riches, combinées à une volonté de servir, peuvent contribuer à enrichir la vie politique d’une société. Leur succès est une inspiration pour les générations futures, montrant que l’engagement, l’humanité et le travail acharné transcendent toutes les frontières.