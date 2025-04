Dislog Group renforce son pôle santé avec l’acquisition de 70% de Afrobiomedic

Dislog Group a annoncé la signature d’un protocole d’accord pour l’acquisition de 70% des parts de Afrobiomedic, un acteur clé du marché des dispositifs d’implantologie en cardiologie au Maroc.

Fondée en 2009, Afrobiomedic est spécialisée dans l’importation et la distribution de dispositifs médicaux en cardiologie interventionnelle, cardiologie structurelle, ainsi qu’en rythmologie. L’entreprise est également active dans le domaine de la neuroradiologie interventionnelle vasculaire. Grâce à ses partenariats exclusifs avec des marques internationales renommées et à ses dispositifs de pointe certifiés ISO 13485, Afrobiomedic a su se forger une solide réputation auprès des professionnels de santé marocains.

Cette acquisition permet à Dislog Group de renforcer sa position dans le secteur de la santé au Maroc et en Afrique. Driss Nasr, le fondateur et actionnaire unique d’Afrobiomedic, conservera 30% du capital de l’entreprise et continuera à diriger celle-ci afin de soutenir sa stratégie de croissance. Fort de plus de 22 ans d’expérience dans le domaine de la cardiologie, M. Nasr continuera à jouer un rôle clé dans le développement de l’entreprise.

Dislog Group, qui possède déjà plusieurs entités spécialisées telles que Megaflex, Kosmopharm, Steripharma, Somapharma, Africare et Dislog Santé, continue d’élargir son pôle santé. Ce dernier couvre trois principaux secteurs : l’industrie pharmaceutique, les dispositifs médicaux et les dermo-cosmétiques. Avec cette nouvelle acquisition, le groupe étoffe encore sa chaîne de valeur, allant de la fabrication de médicaments à la distribution d’équipements médicaux spécialisés destinés aux établissements de santé.

Cette expansion s’inscrit dans la vision stratégique de Dislog Group, qui cherche à capitaliser sur le potentiel de croissance du secteur de la santé au Maroc, un marché en plein développement.

La transaction est soumise à l’autorisation du Conseil de la concurrence. Dislog Group a été accompagné dans cette opération par la banque d’affaires Fintrust Capital (représentée par Moncef Benzakour) pour le volet M&A et financier, et par Maitre Rachid Hilmi pour le volet juridique. De son côté, M. Driss Nasr a été soutenu par Eurodefi Audit (représentée par Wadii Berrada Sounni) pour les aspects financiers, ainsi que par Maitre Ali Filali pour les aspects juridiques.