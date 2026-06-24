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Mme Ammor: le Maroc vise 2,3 millions de touristes d’affaires à l’horizon 2030

by Challenge avec MAP
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Fatim-Zahra Ammor, ministre du Tourisme, de l’Artisanat et de l’Economie Sociale et Solidaire

La ministre du Tourisme, de l’Artisanat et de l’Économie sociale et solidaire, Fatim-Zahra Ammor, a affirmé, mardi à la Chambre des conseillers, que le Maroc ambitionne d’attirer 2,3 millions de touristes du segment du tourisme d’affaires et des congrès (MICE / Meetings, Incentives, Conferences, Exhibitions) à l’horizon 2030.

En réponse à une question orale sur la stratégie de développement d’espaces d’exposition aux standards internationaux, Mme Ammor a souligné que le tourisme d’affaires occupe une place importante dans la feuille de route du tourisme, à laquelle une filière thématique entière a été consacrée, compte tenu de son rôle dans la promotion des destinations touristiques, de sa forte valeur ajoutée et de sa contribution à la réduction de la saisonnalité de l’activité touristique.

Ce segment, a-t-elle relevé, a connu une croissance significative au cours des dernières années et a attiré d’importants investissements dans plusieurs villes du Royaume, notant que la capacité nationale dédiée à ce type de tourisme atteint actuellement 135.000 places, réparties entre les différentes villes.

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Dans ce sens, Mme Ammor a annoncé l’ouverture, d’ici fin 2026, d’un nouveau palais des congrès à Agadir d’une capacité de 5.000 places. Elle a également fait savoir qu’un projet de palais des congrès « de niveau mondial » est en cours de réalisation à Marrakech, avec une capacité de 20.000 places, estimant que cette infrastructure permettra à la ville de figurer parmi les dix premières destinations mondiales du tourisme d’affaires.

S’agissant de Casablanca, la ministre a indiqué qu’un projet de palais des congrès est à l’étude dans la perspective de 2030, précisant que les questions relatives au choix du site et aux partenariats nécessaires sont encore en cours d’examen.

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Par ailleurs, Mme Ammor a annoncé la signature d’une convention portant sur la réalisation d’un centre d’exposition à Rabat pour un investissement de 700 millions de dirhams, financé conjointement par le ministère et les collectivités territoriales de la région.

Elle a relevé que les projets d’infrastructures dédiés au tourisme d’affaires et des congrès nécessitent des délais importants pour la mobilisation des financements, la réalisation des investissements et l’exécution des travaux, tout en réaffirmant la disposition du ministère à examiner toute proposition visant à développer ce segment dans les régions disposant des atouts requis et à leur apporter l’accompagnement nécessaire.

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