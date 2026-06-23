BAM maintient le taux directeur, prévoit une croissance à 5,2% et une inflation modérée

Le Conseil de Bank Al-Maghrib (BAM), réuni mardi 23 juin à Rabat, a décidé de maintenir le taux directeur inchangé à 2,25%. Au cours de la même réunion, la banque centrale a prévu que la croissance économique au Maroc ressortirait en accélération à 5,2% en 2026.

« Tenant compte de l’évolution prévue de l’inflation à des niveaux en ligne avec l’objectif de stabilité des prix à moyen terme, de la consolidation de la dynamique de l’activité économique et de la forte incertitude entourant les perspectives économiques à l’échelle internationale, le Conseil a jugé approprié de maintenir le taux directeur inchangé à 2,25% », indique BAM dans un communiqué sur la 2è réunion trimestrielle de 2026 de son Conseil.

D’autre part, la banque centrale affirme que la croissance économique tirera parti d’un rebond de 16% de la valeur ajoutée agricole (8,2% en 2025), tenant compte d’une récolte céréalière estimée par le Département de l’Agriculture à 90 millions de quintaux.

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Pour les activités non agricoles, leur rythme devrait se consolider à 4,2% en moyenne en 2026 et en 2027, après 4,5% en 2025, poursuit la même source.

Par ailleurs, l’inflation devrait ressortir à 1,5% en moyenne au cours de l’actuel exercice. « L’augmentation de la facture énergétique et les prix des carburants, ainsi que celle de l’inflation importée globalement, devraient se traduire par une nette accélération de l’inflation domestique, qui resterait toutefois modérée à moyen terme », indique BAM.

L’inflation sous-jacente serait limitée à 0,2% en 2026, reflétant principalement une contraction des prix de sa composante alimentaire, fait savoir la même source, qui précise qu’elle s’accélérerait à 2,9% en 2027 avec la dissipation de cet effet et la hausse de l’inflation importée.

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Dans le même sens, les anticipations d’inflation se sont inscrites en hausse limitée. Les experts du secteur financier, interrogés au cours du deuxième trimestre de 2026 dans le cadre de l’enquête trimestrielle de Bank Al-Maghrib, tablent sur un taux moyen de 2,2%, aussi bien à l’horizon de 8 trimestres qu’à celui de 12 trimestres.