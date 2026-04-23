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Après deux décennies, le Maroc revoit son Code du médicament

by Challenge
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Le Conseil de gouvernement, réuni jeudi 23 avril à Rabat, a adopté le projet de loi N° 27.26 modifiant et complétant la loi N° 17.04 portant Code du médicament et de la pharmacie, qui était en vigueur depuis plus de deux décennies.

Ce texte constitue un changement qualitatif dans l’approche de la gestion du secteur pharmaceutique dans notre pays, grâce à la mise en place d’un nouveau système fondé sur le renforcement de la souveraineté nationale et l’adaptation aux profondes transformations que connaît ce domaine, a expliqué le porte-parole du gouvernement Mustapha Baitas, au cours du traditionnel point de presse de l’après-Conseil.

Le maintien d’un cadre juridique vieux de plus de 20 ans n’est plus possible et incompatible avec les exigences de la sécurité sanitaire, l’ambition du Maroc de se positionner comme un acteur régional de premier plan et le contexte international caractérisé par des perturbations, notamment dans les chaînes d’approvisionnement, a renchéri M. Baitas, par ailleurs ministre délégué chargé des Relations avec le Parlement.

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Il a souligné que l’intensification de la concurrence industrielle impose le passage à une gestion proactive fondée sur l’efficacité, l’adaptabilité et l’agilité afin d’approvisionner le marché national en ces matériaux

Selon les explications fournies en Conseil par le ministre de la Santé et de la Protection sociale, cette législation s’inscrit dans le cadre des efforts soutenus du Royaume pour l’amélioration de la qualité et de la salubrité des médicaments et des produits de santé.

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Il est aussi question d’aligner le système national du médicament sur les standards internationaux, notamment en ce qui concerne l’appui aux missions de l’Agence marocaine du médicament et des produits de santé et le renforcement de ses prérogatives en matière d’octroi des autorisations, de contrôle du marché, d’inspection et de vigilance pharmacologique.

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