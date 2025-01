Jet Contractors : Mohamed Adil Rtabi, de jeune promoteur à leader du BTP alliant architecture innovante et énergie verte

Jet Contractors, sous la direction de Mohamed Adil Rtabi, a réalisé des performances financières exceptionnelles en 2024. Le groupe, fondé et présidé par Rtabi, a été l’entreprise la plus performante à la bourse de Casablanca, avec une envolée de son cours de plus de 641 %, atteignant une valeur annuelle supérieure à 1,4 milliard de DH. Cette réussite spectaculaire est le fruit de la détermination de Rtabi, qui, après un premier échec dans sa demande de financement pour créer l’entreprise en 1992, a persévéré et obtenu 20 % d’aide lors de sa seconde tentative grâce à un crédit jeune promoteur de l’État. En un peu plus de trois décennies, il a su bâtir un véritable empire, propulsant son groupe comme un acteur majeur dans la construction de bâtiments à forte composante architecturale et l’énergie photovoltaïque.

Le fondateur et président de Jet Contractors, Mohamed Adil Rtabi, est un entrepreneur de renom comblé. En 2024, son groupe se positionne à la tête des meilleurs en 2024 à la bourse de Casablanca. Le cours de l’action Jet Contractors (ex-Jet Alu) a bondi de plus 641 % pour une valeur annuelle de plus de 1,4 milliard de DH durant l’année écoulée, et l’entreprise a continué de s’imposer comme un acteur clé dans le monde des affaires.

.Des performances financières remarquables

Jet Contractors affiche des résultats impressionnants en 2024. À fin septembre, le groupe a réalisé un chiffre d’affaires consolidé de 2,1 milliards de DH, soit une augmentation de 54 % par rapport à 2023. Cette croissance est soutenue par un carnet de commandes qui atteint 9 milliards de DH, dont 35 % proviennent de l’exportation. Le troisième trimestre 2024 a particulièrement marqué un tournant, avec un chiffre d’affaires de 728,21 millions de DH. Parallèlement, la structure financière du groupe s’est renforcée, avec une réduction de 17 % de l’endettement net, désormais fixé à 920,32 millions de DH.

Jet Contractors a également investi stratégiquement 30,69 millions de DH dans des secteurs à forte valeur ajoutée, comme les infrastructures ferroviaires, les ouvrages hydrauliques et la gestion des déchets, soulignant ainsi sa volonté de se diversifier et de se préparer aux défis futurs.

En 2024, Jet Contractors a remporté plusieurs appels d’offres majeurs, renforçant son image de leader. Parmi ces succès, l’aménagement extérieur du complexe sportif Mohammed V à Casablanca et l’agencement du nouvel hôpital Ibn Sina à Rabat se distinguent.

L’histoire inspirante de Mohamed Adil Rtabi

Derrière cette réussite se cache un homme d’exception : Mohamed Adil Rtabi. Né en 1966 à Agadir, son parcours est celui d’un autodidacte déterminé, un homme qui a bâti son empire à force de résilience, de vision et d’un travail acharné. Après avoir poursuivi ses études en France, où il obtient un DESS en Construction de l’Université Paris VI et un Mastère en Génie Civil à l’Ecole Spéciale du Bâtiment de Paris, il fait ses premiers pas dans le monde professionnel en tant qu’ingénieur chez le bureau Veritas.

À seulement 26 ans, Mohamed Adil Rtabi crée Jet Alu, une société de personnes physiques spécialisée dans l’aluminium, un secteur en pleine croissance. En 1992, le marché marocain de l’aluminium connaît une forte demande en raison des grands projets immobiliers et touristiques. Cependant, malgré son audace et ses compétences, Rtabi se heurte à un obstacle majeur : le manque de financement. Déterminé à aller de l’avant, le jeune promoteur sollicite une aide gouvernementale. Après un premier refus, puis une aide partielle de 20 %, il persévère et obtient finalement un financement à hauteur de 90 %. Cet élan de courage et de persévérance marque un tournant décisif dans la carrière de Rtabi.

L’expansion de Jet Alu

Jet Alu, spécialisée dans la menuiserie aluminium et les cloisons intérieures, est née ! Dès ses débuts, l’entreprise connaît une croissance rapide. En 1995, elle comptait déjà 50 employés, une expansion qui découle du choix stratégique de se diversifier dans la menuiserie bois et la réalisation de cloisons amovibles. Ce succès est également le fruit de l’implication totale de Rtabi, qui consacrait chaque instant à son entreprise individuelle.

En 2003, après huit années de succès, Adil Rtabi se voit contraint de faire évoluer la structure juridique de son entreprise pour suivre la croissance fulgurante de Jet Alu. La société passe ainsi de personne physique à une SARL, avec un capital social de 4,1 millions de DH. Cet apport, comprenant 4 millions de DH issus de l’évaluation du fonds de commerce de l’entreprise individuelle et 100 000 DH en numéraire, marque le début d’une nouvelle ère pour Jet Alu.

Le nouveau siège de Jet Alu : une usine de 5 000 m²

Pour répondre aux besoins croissants, Jet Alu déménage en 2004 dans la zone industrielle d’Ain Atiq, à 20 kilomètres de Rabat. L’entreprise s’installe dans une usine de 5 000 m², un espace adapté à son expansion. L’année suivante, le capital social de la société augmente de 6,15 millions de DH pour atteindre 10,25 millions de DH, grâce à une incorporation de réserves. Ce développement est accompagné de la certification ISO 9001 V2000 et du prix national de la qualité, une reconnaissance de l’excellence des produits et services de l’entreprise.

Une nouvelle ère : Jet Alu 2 et les grands chantiers

Entre 2007 et 2008, Jet Alu réalise plusieurs chantiers d’envergure, dont des gares, des stades (comme celui de Marrakech), des terminaux d’aéroports et le Technopolis de Rabat. Ces projets témoignent de la solidité de l’entreprise et de son expertise dans des projets complexes et de grande envergure. À cette période, Adil Rtabi décide de renforcer ses activités en créant AR Factory, une filiale spécialisée dans la fabrication de façades, portes et fenêtres en aluminium, bois et métal. Le capital social de Jet Alu continue également de croître, atteignant 12,3 millions de DH, par incorporation du report à nouveau.

L’entrée des investisseurs : une stratégie de croissance

En septembre 2009, Adil Rtabi franchit une nouvelle étape en ouvrant le capital de Jet Alu à deux fonds d’investissement : Cap Mezzanine et Capital North Africa Venture Fund. Ces investisseurs, qui croient en la croissance de l’entreprise et du secteur, prennent respectivement 21,3 % et 8,5 % du capital, à travers une augmentation de capital de 70 millions de DH. Cette transaction marque également la transformation de Jet Alu en une société anonyme, un pas stratégique vers une plus grande visibilité et une capacité de croissance accrue.

Dans la foulée, et pour structurer davantage son entreprise, Adil Rtabi crée en juin 2009 la SARL Corporation. Cette nouvelle entité, qui regroupe l’ensemble de ses participations, porte une majorité du capital de Jet Alu, soit 56,2 %. Cette société est détenue à parts égales entre Adil Rtabi, ses deux filles, Oumama et Abla Rtabi, et son épouse. En parallèle, Omar Tadlaoui, son cousin et directeur général adjoint de Jet Alu, détient 14 % du capital de la société à la fin de l’année 2009.

L’introduction en bourse : la voie royale

Dans un secteur en pleine expansion et au fur et à mesure de l’évolution de l’entreprise, Adil Rtabi voit l’introduction en bourse comme la prochaine étape logique pour Jet Alu. Ce choix stratégique permettrait à l’entreprise de lever des fonds supplémentaires et de renforcer sa position sur le marché, tout en répondant aux objectifs de croissance à long terme.

Ainsi, en décembre 2011, un événement marquant bouscule le monde des affaires marocain. L’entreprise fondée par Adil Rtabi, fait son entrée à la Bourse de Casablanca. À 46 ans, cet entrepreneur discret, mais audacieux, fait preuve d’une grande détermination en choisissant de franchir cette étape cruciale en pleine période de conjoncture difficile. Son pari ? Lancer Jet Alu sur les marchés financiers dans un environnement économique morose, un choix qui reflète sa vision stratégique et son esprit de leader.

Lors de son introduction en Bourse, Jet Alu propose 816 667 actions au prix unitaire de 288 DH, pour un total de 235,2 millions de DH. À l’issue de cette opération, 34,03 % du capital de l’entreprise est désormais coté. Cette introduction permet à Adil Rtabi de lever les fonds nécessaires pour financer son plan de développement ambitieux, posant ainsi les bases d’une croissance à long terme.

Le développement de filiales innovantes

L’année 2012 marque un tournant pour Jet Alu. Adil Rtabi ne tarde pas à diversifier les activités de son entreprise en créant trois nouvelles filiales. La première, Mea Wood, est dédiée à la conception de solutions de construction alternatives en bois, visant à remplacer les structures métalliques et en béton. Mea Wood bénéficie d’un bureau d’études composé d’ingénieurs spécialisés et d’un site de production de près de 30 000 m². Grâce à un processus de fabrication industrialisé, la filiale se distingue par ses structures en bois et ses constructions en lamellé-collé, offrant ainsi une alternative innovante et écologique aux méthodes traditionnelles.

La deuxième filiale, Jet Energy, se positionne dans le secteur de la production d’énergies propres, répondant ainsi aux enjeux de la transition énergétique et à l’ambition du Maroc de diversifier ses sources d’énergie tout en réduisant ses émissions de gaz à effet de serre. Cette activité se trouve dans un contexte favorable et participe activement à la stratégie nationale de développement durable.

La troisième filiale, Jet Prim, intervient dans le secteur immobilier. Spécialisée dans l’acquisition de terrains et le développement de projets immobiliers innovants, Jet Prim permet à Jet Alu d’élargir son champ d’activité tout en renforçant sa présence dans un secteur stratégique pour la croissance de l’entreprise.

Ces trois nouvelles entités viennent compléter l’offre de Jet Alu et apportent une réelle valeur ajoutée à l’entreprise, renforçant ainsi son plan de développement global.

La construction d’une nouvelle unité

En parallèle de ces nouvelles initiatives, Adil Rtabi met en œuvre un projet stratégique majeur. Il acquiert un terrain de 70 000 m² à Oued Ykem, où il entame la construction d’une nouvelle unité de production couvrant 60 000 m². Ce projet vise à regrouper l’ensemble des activités de Jet Alu dans un seul et même site, créant ainsi une synergie entre ses différentes filiales et augmentant sa capacité de production pour répondre à la demande croissante.

Expansion européenne : l’acquisition de Leblanc

En janvier 2013, Adil Rtabi franchit encore une nouvelle étape dans son ambition de faire rayonner Jet Alu au-delà des frontières marocaines. Il rachète Leblanc, une PME française spécialisée dans la menuiserie métallique et la serrurerie. Située à Ernée, cette entreprise de 40 ans, avec un capital de 360 000 euros et un chiffre d’affaires de 10,7 millions d’euros en 2011, traverse une période difficile et est mise sous protection juridique en raison de la crise économique. Cependant, pour Adil Rtabi, cette acquisition est une aubaine. Il achète Leblanc pour seulement 110 000 euros, soit environ 1,2 million de DH, une somme bien inférieure à la valeur réelle de l’entreprise.

Cet investissement à bas prix offre à Jet Alu un accès privilégié au marché européen, où les marges sont plus confortables, et ouvre la voie à une expansion dans les marchés européens et du Moyen-Orient. De plus, grâce à la délocalisation des études au Maroc et à la supervision des équipes marocaines, Jet Alu réalise des économies substantielles, tout en redressant les résultats de Leblanc.

Une stratégie d’expansion continue : acquisition de Silver Construction

La stratégie de croissance d’Adil Rtabi ne s’arrête pas là. Sept mois après l’acquisition de Leblanc, il se lance dans un nouveau rachat : celui de Silver Construction, une entreprise française spécialisée dans la serrurerie et la métallerie, située à Ivry-sur-Seine, près de Paris. En 2012, Silver Construction a réalisé un chiffre d’affaires de 9,5 millions d’euros. Ce rachat s’inscrit dans une logique de synergies entre les différentes filiales de Jet Alu, avec pour objectif de renforcer l’offre de l’entreprise et de doubler son chiffre d’affaires en atteignant les 50 millions d’euros dans les trois ans à venir.

Premiers projets en Afrique

En parallèle de ses acquisitions en Europe, Adil Rtabi n’oublie pas l’importance de l’internationalisation. Jet Alu commence à réaliser ses premiers projets en Afrique, notamment en Guinée équatoriale et en Côte d’Ivoire. Cette ouverture sur le continent africain renforce la position de l’entreprise et lui permet de se diversifier davantage, ouvrant de nouvelles perspectives commerciales.

Première levée obligataire

En mars 2014, un événement marquant se produit dans le parcours d’Adil Rtabi, fondateur de Jet Alu. L’entreprise réalise avec succès une levée obligataire, marquant ainsi sa première opération de marché. Cet exercice financier permet à Jet Alu de financer ses nouvelles activités au sein de ses filiales, tout en soutenant les projets historiques du groupe. Cet acte stratégique n’est pas seulement un succès financier : il témoigne de la volonté de Rtabi de propulser son entreprise vers de nouveaux horizons et d’établir des bases solides pour un développement international.

En effet, quelques mois après cette levée obligataire, en mai 2014, l’unité de production de Jet Alu à Oued Ykem, qui était encore en chantier, entre en fonctionnement. Cet investissement de 70 millions de DH marque un tournant pour le groupe. Grâce à ce complexe, les différents ateliers de production, désormais équipés de lignes de production de dernière génération, sont réunis sous un même toit. Cette modernisation permet à Jet Alu d’accroître sa capacité de production et de renforcer sa compétitivité sur le marché.

De l’énergie photovoltaïque aux Infrastructures ferroviaires

Sous la direction de Rtabi, Jet Alu se diversifie et s’attaque à de nouveaux secteurs. Le groupe livre ses premiers projets dans le domaine de l’énergie photovoltaïque, avec des réalisations telles que l’Université Internationale de Rabat et la centrale solaire de Kenitra. Ces projets témoignent de la capacité d’innovation de l’entreprise et de sa volonté de se positionner comme un acteur clé dans les énergies renouvelables.

Parallèlement, Jet Alu se distingue également dans le domaine des infrastructures en réalisant des projets d’envergure comme le Green Energy Park et les Entrepôts de la Tanger Free Zone. Mais l’une des réalisations les plus emblématiques de l’année 2014 est l’atelier de maintenance du TGV à Tanger. Ce projet phare marque l’entrée de Jet Alu dans le secteur ferroviaire, un domaine où le groupe se fait un nom en contribuant à l’équipement du technicentre en machines et gros outillage. En plus de ces travaux techniques, Jet Alu est également responsable des lots de structure et de façade du projet.

De grands projets au Maroc et à l’International

Jet Alu ne se limite pas à ces réussites. En 2014, le groupe décroche des projets de grande envergure tant au Maroc qu’à l’international. Au Maroc, des projets comme la gare ferroviaire d’Oujda, la clinique périnatale de Bamako au Mali (premier projet hospitalier en tous corps d’état), ainsi que plusieurs centres commerciaux et complexes à Casablanca et Rabat viennent enrichir le carnet de commandes de Jet Alu. Au total, en 2014, le groupe comptabilise 46 projets au Maroc, représentant un chiffre d’affaires de 591 millions de DH, sans compter les contrats obtenus en France.

Les projets réalisés par Jet Alu sont non seulement ambitieux, mais ils incarnent également l’engagement du groupe à contribuer à la modernisation des infrastructures au Maroc et à l’international. Ces réussites viennent renforcer la réputation de l’entreprise et sa position de leader dans le domaine du bâtiment et des infrastructures.

Jet Contractors : le changement de dénomination

À la fin de l’année 2014, un autre grand changement survient. Adil Rtabi décide de changer la dénomination de son entreprise : Jet Alu devient Jet Contractors. Ce changement symbolise la transformation du groupe, désormais reconnu pour sa diversité et son expertise dans tous les corps de métier du bâtiment. Si Jet Alu était à l’origine spécialisée dans la façade, le groupe a progressivement élargi son champ d’activité pour couvrir toutes les étapes de la construction, de l’étude à la livraison clé en main, en passant par l’énergie photovoltaïque.

Sous sa houlette, Jet Contractors devient ainsi un acteur majeur et intégré du secteur, avec une forte empreinte internationale. L’unité de production du groupe, déployée sur 70 000 m² près de Rabat, témoigne de son ambition de se positionner parmi les leaders mondiaux du secteur de la construction et de l’énergie photovoltaïque.

Une stratégie de croissance à horizon 2020

En 2015, avec un groupe en pleine expansion et un portefeuille de projets impressionnant, Adil Rtabi se tourne vers l’avenir. Afin d’accompagner cette croissance rapide et soutenue, il décide de préparer son entreprise pour un nouveau palier à l’horizon 2020. À cette fin, il sollicite un cabinet de conseil pour mener une étude stratégique visant à transformer Jet Contractors en un groupe encore plus intégré et performant. Cette étude stratégique, baptisée « Plan de transformation de Jet Contractors en Groupe intégré », met en lumière plusieurs leviers de croissance pour l’entreprise, dont l’optimisation des processus internes, l’amélioration de l’excellence opérationnelle et un nouveau design organisationnel.

L’internationalisation est au cœur de cette transformation. En France, le groupe crée Jet AJu SAS, une structure centrale basée à Ernée, afin de regrouper les activités de ses filiales françaises (Silver Constructions, Mic Jet, Sotra Jet) et se concentrer sur des projets de taille moyenne. Cette consolidation des forces permet à Jet Contractors de mieux répondre à la demande croissante et de se positionner de manière plus cohérente sur le marché français.

Alliance stratégique : l’internationalisation et la conquête des IGH

Parallèlement à cette réorganisation, Jet Contractors entame des discussions avec Gruppo Simeon, un opérateur international de premier plan. Il veut renforcer la présence de Jet Contractors sur les projets d’envergure, notamment les Immeubles de Grande Hauteur (IGH), un secteur en pleine expansion en Europe francophone.

Au niveau national, Jet Contractors continue de concentrer ses ressources sur les projets structurants du Royaume. Grâce à son expertise industrielle et à la diversité de ses métiers, le groupe se positionne en leader dans l’enveloppe du bâtiment et le General Contracting.

Le début d’une nouvelle ère pour Jet Contractors

En 2015, Adil Rtabi décide de donner un tournant stratégique à son groupe Jet Contractors. Fort de son succès croissant au Maroc, il choisit de diversifier et d’internationaliser encore davantage ses activités. C’est dans ce cadre qu’il a réussit à conclure un partenariat clé avec le groupe Simeon, un leader européen dans la construction de façades et d’enveloppes d’Immeubles de Grande Hauteur (IGH), fondé par Franco Simeon. De cette alliance naît SimJet Mea, une filiale conjointe qui va révolutionner le secteur du second-œuvre au Maroc et au-delà. Grâce aux synergies des deux groupes partenaires, SimJet Mea se distingue par sa capacité à prendre en charge des projets complexes, notamment dans la construction de façades techniques et la gestion d’IGH.

Cette coopération se concrétise d’emblée par le démarrage de projets majeurs, à commencer par l’Université Mohammed VI des Sciences de la Santé (UM6SS) au Maroc. Ce projet incarne parfaitement l’ambition du partenariat : un projet complexe, moderne, et ambitieux. Quelques mois plus tard, la signature d’un contrat pour la réalisation de la Tour Casablanca Finance City (CFC) marque une nouvelle étape importante dans l’évolution de Jet Contractors, consolidant sa position de leader dans la construction de bâtiments emblématiques au Maroc.

Diversification et expansion dans les énergies renouvelables

Mais Adil Rtabi ne se limite pas à la seule construction traditionnelle. Visionnaire, il anticipe la révolution énergétique en lançant la production de panneaux photovoltaïques via PV Industry, une filiale de Jet Energy, elle-même une branche de Jet Contractors. Ce projet, initié en 2015, marque l’entrée du groupe dans le secteur des énergies renouvelables, avec l’ambition de devenir un acteur majeur dans la production d’énergie solaire au Maroc.

La décision de diversifier les activités de Jet Contractors en incluant des projets photovoltaïques est un pari audacieux, mais il s’avère payant. Jet Contractors se positionne rapidement comme un acteur clé dans l’essor des énergies renouvelables.

L’année suivante, 2016, marque la consolidation des positions de Jet Contractors. En plus des projets emblématiques au Maroc, comme la gare de Rabat Ville, le groupe étend ses activités à l’international, notamment en Afrique. Le groupe développe son expertise dans la construction d’IGH, notamment avec la Tour Casablanca Finance City (CFC) et la Tour FRIS.

En parallèle, Rtabi signe un accord stratégique avec le groupe chinois HAREON, un fabricant de cellules et de modules photovoltaïques. Ce partenariat stratégique vise à renforcer la production locale et à développer le marché photovoltaïque au Maroc. Avec ce mouvement, Jet Contractors élargit son champ d’action à l’échelle mondiale, tout en consolidant son modèle d’entreprise diversifiée.

Une croissance spectaculaire : Le dépassement du milliard de DH

L’année 2017 est marquante dans l’histoire de Jet Contractors. Le groupe dépasse pour la première fois la barre symbolique du milliard de DH en chiffre d’affaires. Le succès de cette année réside dans la solidité du modèle économique d’Adil Rtabi, qui a orienté son groupe vers une diversification réussie des activités, notamment en général contracting et en enveloppes de façades techniques.

Le chiffre d’affaires consolidé de Jet Contractors en 2017 augmente de 17 %, atteignant 1,2 milliard de DH. Une performance exceptionnelle qui témoigne de la stratégie bien pensée de Rtabi. Le groupe améliore également ses marges opérationnelles, avec une marge d’exploitation de 18 %, contre 10 % en 2016. Le résultat net consolidé atteint 108,4 millions de DH, renforçant ainsi la solidité financière de Jet Contractors.

Mais malgré cette réussite, Adil Rtabi se rend compte que les synergies souhaitées avec l’appareil productif marocain sur le marché français ne sont pas réalisables à court terme. C’est pourquoi il prend la décision stratégique de se désengager de ses filiales françaises. Un choix pragmatique qui permet à Jet Contractors de se concentrer sur des marchés plus porteurs et de renforcer ses positions au Maroc et à l’international.

Renforcement au Maroc et expansion en Afrique

Le 1er janvier 2018, Jet Contractors continue d’affirmer son leadership sur le marché marocain. Le groupe prend le contrôle total de Moroccan Contractors Associates (MCA), une entreprise spécialisée dans le gros œuvre. Cette acquisition de 85 millions de DH, qui permet d’internaliser certains maillons essentiels de la chaîne de valeur du bâtiment, renforce considérablement la position de Jet Contractors. Grâce à cette intégration, Jet Contractors devient un acteur incontournable du génie civil au Maroc. MCA dispose d’un carnet de commandes de 450 millions de DH, un chiffre d’affaires de 174 millions de DH et un résultat net de 16,7 millions de DH en 2017. Cette acquisition stratégique est un pas important vers une intégration totale des activités du bâtiment et du génie civil, renforçant ainsi la position de Jet Contractors comme général contractor de référence.

En 2018, en parallèle de l’expansion sur le marché national, Jet Contractors continue de se développer en Afrique. Le carnet de commandes du groupe atteint alors 2 milliards de DH, dont 303,7 millions de DH sont destinés à des projets en Afrique, démontrant la capacité du groupe à s’imposer sur des marchés internationaux.

En 2019, Jet Contractors procède à une augmentation de capital de 120 millions de DH, portant le capital social du groupe à 148,6 millions de DH. Cette opération permet au groupe de renforcer ses fonds propres et d’acquérir de nouvelles capacités pour son développement futur, notamment avec l’intégration de l’activité gros œuvre par le biais de l’acquisition de MCA. La même année, Jet Contractors réalise une levée de fonds obligataire de 200 millions de DH pour financer ses projets à venir et renforcer sa croissance.

La diversification dans la construction modulaire

L’année 2022 marque un tournant décisif dans la stratégie de Jet Contractors, qui poursuit son expansion et sa diversification. Le groupe se renforce sur le marché africain, où il réalise 40 % de son carnet de commandes. Cette internationalisation continue de faire de Jet Contractors une référence panafricaine dans le secteur de la construction. Le carnet de commandes de Jet Contractors atteint alors 4,15 milliards de DH, une hausse de 38 % par rapport à 2021, et la part à l’export représente désormais près de 52 % de l’activité totale.

En 2023, Adil Rtabi introduit une nouvelle révolution dans le secteur de la construction avec le lancement de l’activité de construction Hors Site. Le groupe s’adapte aux nouvelles tendances en matière de construction modulaire, un secteur qu’il considère comme étant l’avenir du BTP. Ce modèle de construction présente de nombreux avantages, notamment en termes de flexibilité, de durabilité et de réduction des délais de construction. Jet Contractors s’impose ainsi comme un leader de ce modèle innovant, en plus de renforcer son positionnement à l’international.

Levée de fonds et ambitions d’avenir

Depuis l’année dernière, Adil Rtabi a lancé son groupe Jet Contractors dans une nouvelle phase de développement ambitieuse. Le point de départ de cette évolution fut une levée de fonds obligataire d’un milliard de DH, un projet qui a été validé lors de l’Assemblée générale ordinaire du 16 décembre 2024. Ce programme, qui s’étalera sur cinq ans, représente une étape décisive pour l’entreprise, déterminée à renforcer sa présence dans des secteurs stratégiques tout en consolidant son expansion à l’international.

Le fondateur de Jet Contractors ambitionne de mettre un accent particulier sur le développement des infrastructures stratégiques et l’extension des activités de l’entreprise dans les énergies renouvelables, un domaine dans lequel Jet Contractors s’est déjà solidement implanté, notamment grâce à sa filiale Jet Energy. En 2024, cette dernière a concrétisé un projet majeur en construisant quatre centrales photovoltaïques pour le compte de l’OCP, situées à Benguérir et Khouribga, avec une capacité totale de 202 MW. Mais l’ambition de Jet Energy ne s’arrête pas là : elle se prépare à participer à de nouveaux projets d’envergure dans le domaine du solaire, pour lesquels elle figure déjà sur la liste des entreprises présélectionnées. Des réalisations qui témoignent de l’engagement de Rtabi et de son groupe à jouer un rôle clé dans la transition énergétique du Maroc.

Jet Contractors, déjà bien implanté en Afrique subsaharienne, avec des filiales au Bénin, en Côte d’Ivoire et au Sénégal, a déjà été retenu pour des projets tels que la construction de deux hôpitaux modulaires à Benguerir et Sidi Ifni, avec un budget avoisinant 1 milliard de DH. Ces infrastructures se distinguent par leur conception innovante, combinant rapidité d’exécution et réduction de l’empreinte carbone. Rtabi est plus Que jamais convaincu que la construction modulaire est l’avenir. Elle offre flexibilité, durabilité et maîtrise des délais, tout en répondant aux attentes croissantes en matière de respect de l’environnement. Comme au-delà de son audace, le fondateur de Jet Contractors continue d’être en avance sur la concurrence. Comme disait l’adage : « qui veut aller loin doit très tôt ménager sa monture ».