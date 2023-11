Butane, farine, sucre. Des produits subventionnés à payer plus cher à partir d’avril prochain !

La Caisse de compensation, au titre de la période janvier-août 2023, a coûté au budget de l’État près de 18,5 milliards de DH, dépensés pour soutenir les prix du gaz, de la farine et du sucre. Et pour toute l’année prochaine, l’Exécutif ne prévoit pas plus de 16,5 milliards de DH. Principale raison : avec la décompensation, le consommateur va commencer dès avril prochain à payer plus cher les produits subventionnés.

Depuis 2015, les différents gouvernements ont consacré 174 milliards de DH pour le soutien du gaz butane, du sucre et de la farine, ce qui correspond à une moyenne annuelle de 19,4 milliards de DH. Aujourd’hui, l’actuel gouvernement est plus que jamais convaincu de la nécessité de remettre les pendules à l’heure. L’argent de la compensation doit aller à ceux qui le méritent, en l’occurrence les familles vulnérables. Ainsi, dès 2024, la décompensation va démarrer progressivement jusqu’à 2026. Par conséquent, les prix des produits subventionnés (butane, farine, sucre) dans le cadre de la compensation vont augmenter à partir d’avril prochain.

Si le gouvernement n’a pas encore communiqué sur les niveaux de hausse qui seront appliqués au sucre et au blé tendre, on connait en revanche, l’augmentation sur le gaz butane. Le prix de la bonbonne de gaz de 12 kg, passera de 40 DH à 50 DH à partir d’avril prochain, soit une hausse de 10 DH chaque année jusqu’à 2026. Autrement dit, à cette date, le consommateur devra payer sa bonbonne de gaz à 70 DH, alors que l’État compensera la différence qui subsistera entre les nouveaux prix et les tarifs réels, indexés sur le marché international. C’est dire que la Caisse de compensation ne sera pas totalement démantelée et les prix ne seront pas libéralisés. Au pire des cas, le gouvernement prévoit la mise en place d’un plafonnement des prix.

Au cours du premier trimestre de cette année, la subvention accordée par l’Etat pour une bonbonne de 12 kg a poursuivi sa tendance haussière, atteignant son sommet en mars avec 92 DH, le niveau mensuel le plus élevé depuis juillet 2022, et constituant le soutien le plus haut de l’année 2023. À partir d’avril, cette tendance s’est inversée, aboutissant à une baisse significative de la subvention mensuelle pour la bonbonne de 12 kg, qui est passée à 45 DH en juillet, le niveau le plus bas enregistré depuis décembre 2020. Après cette réduction de plus de la moitié par rapport à mars, le soutien de la bonbonne de 12 Kg a de nouveau augmenté pour atteindre 63 DH en septembre, soit une augmentation de 40 % par rapport à juillet 2023.

A noter que la subvention moyenne pour une bonbonne de 12 kg de gaz butane s’est élevée à environ 68 DH au titre de la période janvier-septembre 2023, ce qui représente une baisse de 30 % par rapport à la même période de l’année précédente.