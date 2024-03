Kenitra. Stellantis lance la construction de l’extension de son usine pour doubler sa capacité à 450 000 véhicules par an

Annoncé en novembre 2022, le constructeur automobile Stellantis qui a inauguré sa première usine marocaine à Kénitra en 2019 seulement, passe à l’acte en lançant les travaux d’extension de son site de production pour doubler sa capacité, à 450 000 véhicules par an. Coût de l’investissement : 300 millions d’euros.

Un peu plus de quatre ans après l’inauguration de son usine marocaine à Kenitra, Stellantis, est en plein travaux d’extension de son premier site de production au Maroc, rapporte L’Usine Nouvelle. « Les pelleteuses sont de sortie à Kénitra. Implantée à moins de 60 kilomètres de Rabat à vol d’oiseau, l’usine de Stellantis est en chantier. Partout, des pieux en béton ont surgi, signe que le site inauguré en 2019 – d’où sortent des Peugeot 208 et des quadricycles électriques (Citroën Ami, Fiat Topolino et Opel Rocks) – s’agrandit déjà », souligne le magazine mensuel français dédié à l’économie et aux technologies dans le monde industriel.

A travers ses travaux, le groupe né de la fusion du français Groupe PSA et de l’italo-américain Fiat Chrysler, vise un doublement de sa capacité de production, à 450 000 véhicules par an. Cette extension coûtera au constructeur pas moins de300 millions d’euros. Un investissement stratégique pour le groupe automobile qui souhaite développer un troisième marché mondial en Afrique et au Moyen-Orient aux côtés de ceux situés en Europe et en Amérique du Nord. Pour rappel, le site, créé en 2019 avec un investissement initial de près de 600 millions d’euros, produit actuellement 200.000 véhicules par an.

En effet, Stellantis veut faire du Maroc la base de sa production de véhicules en Afrique et au Moyen-Orient, une zone qui représente actuellement près de 5% de ses ventes encore très concentrées sur l’Europe et surtout l’Amérique du Nord. L’implantation de Kénitra au bord de l’Atlantique mais à une 200 kilomètres du détroit de Gibraltar lui offre une position centrale pour exporter vers l’Afrique subsaharienne, le Moyen-Orient mais aussi le sud de l’Europe.

En attendant, plusieurs dizaines de fournisseurs venus s’installer spécialement à proximité du site de production du constructeur automobile, tels Forvia (ex-Faurecia) ou Plastic Omnium, ne devraient pas tarder à en faire autant.