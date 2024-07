Le Groupe Rahal va s’implanter au Sénégal

Un des leaders de la restauration au Maroc, le Groupe Rahal qui ne cesse de briller à l’occasion des grandes rencontres internationales en Afrique concernant l’organisation et la restauration, envisage de s’installer à Dakar au Sénégal, d’ici 2025. C’est ce qu’a révélé récemment Karim Rahal Essoulami, PDG du groupe, lors d’une interview accordée au quotidien local « Le Sud Quotidien ».

Spécialisée dans l’évènementiel, la restauration, l’hôtellerie, le tourisme et l’agroalimentaire, le Groupe marocain Rahal a su marquer ses empreintes lors des grandes rencontres internationales sur le continent africain. Du sommet de la francophonie au Gabon en passant par le sommet lusophone en Guinée Bissau, le sommet de l’Union africaine au Niger, jusqu’au sommet de l’Union Maghreb arabe en Algérie, la COP27 en Egypte et dernièrement le sommet de l’Organisation de la coopération islamique (OCI) tenu du 4 au 5 mai 2024 en Gambie, il a prouvé son savoir-faire partout.

Aujourd’hui, il envisage de s’implanter au Sénégal, d’ici 2025, une initiative qui s’inscrit dans sa stratégie globale d’expansion visant à diversifier ses activités au-delà des frontières marocaines. «Aujourd’hui, notre volonté, c’est de s’installer au Sénégal comme première destination et ensuite opérer dans d‘autres pays en Afrique. Notre volonté, c’est de faire partager notre expérience. Comme vous le savez, sa Majesté le Roi Mohamed VI dit que le Maroc est convaincu que l’avenir de l’Afrique est dans l’intégration et la coopération Sud-Sud. Nous devons capitaliser nos ressources naturelles et humaines pour promouvoir le développement durable et l’autonomisation économique de notre continent. On a travaillé sur le Maroc. Aujourd’hui, sous la vision clairvoyante de sa Majesté, on veut contribuer, partager notre savoir-faire pour le bien de notre continent, du Sénégal. Ensemble, on a les moyens humains», a fait savoir Kamal Rahal Essoulami.

Lire aussi | Rachat de Lydec. Qui a conseillé le Ministère de l’Intérieur et l’Autorité délégante de Casablanca sur le deal ?

Le Groupe Rahal prévoit de créer jusqu’à 5 000 emplois au Sénégal au cours des trois premières années suivant son implantation. Il faut dire que le secteur est très porteur. Selon les données de l’Agence nationale de la statistique et de la démographie (ANSD) du Sénégal, le chiffre d’affaires des services d’hébergement et de restauration dans ce pays d’Afrique de l’Ouest a augmenté de 44,3 % durant les neuf premiers mois de l’année 2023. «On croit à l’Afrique, au futur de l’Afrique, dans le partenariat Sud-Sud parce que l’Afrique a ses ressources et surtout des hommes et des femmes sur qui on peut compter pour promouvoir les secteurs d’activités. Donc, si on veut promouvoir par exemple promouvoir l’hôtellerie, il faut promouvoir toutes les personnes qui sont actives dans le secteur. C’est-à-dire les chefs, les cuisiniers, les cuisinières, les pâtissiers, les boulangeries, les chefs de réception», a souligné l’homme d’affaires marocain.

Outre la création d’emplois, l’arrivée du Groupe Rahal au Sénégal devrait avoir des répercussions positives sur l’économie locale. «Il y a la souveraineté territoriale, industrielle, alimentaire et aujourd’hui, une grande partie des fruits ou des produits africains ne sont pas exploités. 70% ne sont pas utilisés. 25% exportés et 5% transformés. Donc, il y a du potentiel. Notre vision, c’est de voir ce qu’on peut faire ou ce qu’on peut opérer dans la transformation que ça soit du poisson, les mangues, les noix de cajou. On va donc voir comment on peut ramener notre expertise à travers notre groupe et d’autres partenaires pour faire évoluer l’agroalimentaire et la transformation surtout aujourd’hui qu’il n’y a pas de chaine de froid», dira Kamal Rahal Essoulami.

Fondé en 1946, le Groupe Rahal emploie actuellement plus de 5 500 collaborateurs et gère plus de 20 entités réparties sur cinq pôles d’activités stratégiques : la restauration, l’événementiel, la distribution, le tourisme et l’agroalimentaire. Cette diversification et cette expertise en font un acteur incontournable dans le secteur de la restauration au Maroc et bientôt au Sénégal.

Lire aussi | L’Administration de la Défense Nationale émet une note d’alerte concernant la panne informatique mondiale

Le choix du Sénégal pour cette première expansion africaine en dehors du Maroc est particulièrement stratégique. Le pays connaît une forte dynamique de développement économique, portée par une classe moyenne en pleine expansion. Ce contexte crée une demande accrue pour des services de qualité dans le secteur de l’hôtellerie et de la restauration, un domaine où le Groupe Rahal excelle depuis des décennies. «Aujourd’hui, on veut créer de la richesse. C’est-à-dire s‘installer avec nos bureaux, nos unités de production que ça soit la cuisine, la pâtisserie ou la boulangerie et de créer des richesses dans la transformation parce que l’Afrique a besoin de créer de la richesse, de la valeur ajoutée. Aujourd’hui, il ne faut plus venir pour prendre des richesses et partir. Il faut venir pour créer de la richesse, de l’emploi et exporter avec une forte valeur ajoutée. Au Maroc, on opère dans pas mal de secteurs, notamment dans la restauration des entreprises, pour les prisons parce qu’avec un même budget, on peut faire mieux. Donc, aujourd’hui, il y a beaucoup de secteurs qu’on peut développer la main dans la main, avec nos frères sénégalais».

L’implantation au Sénégal n’est que la première étape d’un plan d’expansion pour le Groupe Rahal en Afrique. Fort de son succès au Maroc et prochainement au Sénégal, le groupe envisage déjà de s’étendre à d’autres pays africains. « Nous avons une vision à long terme pour notre développement en Afrique. Le Sénégal est une porte d’entrée stratégique pour nous, mais nous voyons des opportunités similaires dans d’autres marchés africains en pleine croissance », a confié Kamal Rahal Essoulami.