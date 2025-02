Japan Tobacco sacrée meilleur employeur au Maroc pour la 4ème année consécutive

Japan Tobacco International (JTI) se place en 1ère place du classement des « Top Employer » au Maroc pour la quatrième année consécutive, en reconnaissance à « l’engagement constant de l’entreprise envers le développement professionnel et personnel de ses collaborateurs avec des pratiques People & Culture novatrices et une culture d’entreprise construite autour de l’expérience collaborateur ».

« Au-delà du Maroc, JTI occupe également la première place en Algérie et en Tunisie, faisant des trois pays appartenant au Cluster Afrique du Nord et de l’Ouest des leaders au niveau mondial, puisque seuls 13 pays ont réussi à décrocher la première place parmi les nombreux marchés où JTI opère », indique un communiqué de l’entreprise.

D’après Natali Dincer, Directrice des Ressources Humaines de JTI Afrique du Nord et de l’Ouest, « l’objectif ultime du cadre de travail que nous avons mis en place est de créer l’expérience collaborateur la plus gratifiante et épanouissante possible ».

Lire aussi | Franc succès pour la 1ère édition du « Challenge Leadership Show »

« Nous visons à instaurer des environnements de travail productifs mais également inclusifs, adaptés aussi bien aux besoins de l’organisation qu’à ceux des collaborateurs. », explique-t-elle.

JTI s’est, en outre, distinguée au niveau mondial en tant que « Global Top Employer » pour la 11ème année consécutive cette année. JTI figure ainsi parmi seulement 17 entreprises mondiales à avoir obtenu cette distinction, une preuve indiscutable de son approche centrée sur l’Humain dans l’ensemble des marchés où elle opère à travers ses 46 000 collaborateurs.

L’Institut Top Employers décerne cette certification après une évaluation rigoureuse de six domaines clés des ressources humaines, comprenant l’environnement de travail, l’acquisition de talents, la gestion des talents, la formation et le développement, le bien-être des collaborateurs, ainsi que la diversité et l’inclusion.

Lire aussi | ESCA École de Management, N°1 au Maroc et leader en Afrique francophone

En 2025, JTI « continue de créer un environnement de travail propice non seulement à la performance, mais aussi au bien-être et à l’épanouissement », en développant des initiatives pour améliorer l’environnement de travail en matière de de bien-être mental et physique des collaborateurs, ainsi que des espaces ergonomiques et des horaires de travail flexibles.

JTI, société internationale de tabac, commercialise ses marques dans plus de 130 pays. L’entreprise fournit un large choix de produits traditionnels et à risques réduits, ayant le potentiel de réduire les dangers associés au fait de fumer.