Nouveauté : le Dacia Duster de 3e génération débarque au Maroc [Vidéo]

Du nouveau dans l’ensemble du réseau Dacia au Maroc qui accueille désormais la 3e génération du Duster. L’iconique SUV de la marque franco-roumaine revient avec de sérieux atouts en poche pour séduire la clientèle. Commercialisation prévue à partir du 13 février courant.

Manifestement, le Dacia Duster de troisième génération incarne une évolution significative pour la marque, alignée sur ses nouvelles valeurs. Depuis son lancement en 2010 et son renouvellement en 2017, le Duster a su casser les codes traditionnels du segment des SUV, devenant l’un des modèles les plus populaires grâce à son design reconnaissable, sa polyvalence d’utilisation et ses tarifs imbattables. Une véritable success-story pour un modèle qui, en 15 ans de carrière, a été salué par plus de 40 prix et a été produit à plus de 2,4 millions d’exemplaires. Il n’y a qu’à regarder les chiffres au Maroc où les précédentes générations du Duster ont, elles aussi, surfé sur la vague du succès, avec plus de 95 000 exemplaires écoulés depuis 2010. Leader de son segment avec près de 33% de part de marché, ce best-seller a terminé l’année 2024 en se positionnant à la 5e place des meilleures ventes de véhicules particuliers (toutes marques confondues).

Qu’est-ce qui change dans le fond dans cette troisième génération du Duster ? On serait presque tenté de dire tout ! Concrètement, il repose sur la plateforme CMF-B, chère à l’alliance Renault-Nissan-Mitsubishi, et connue, entre autres, pour être à la fois légère et rigide, ce qui améliore notamment l’efficacité énergétique et la sécurité des véhicules. Elle permet aussi d’offrir un volume intérieur supérieur à celui de la précédente génération tout en conservant une longueur totale de 4,34 mètres. Sans compter que cette même plateforme peut accueillir différentes motorisations, y compris des moteurs thermiques et des solutions hybrides ou électriques.

Tout en préservant certains éléments de design qui ont contribué au succès des précédentes générations, ce nouveau modèle va bien plus loin en intégrant la nouvelle identité stylistique de Dacia. Ce qui se traduit par une face avant très verticale, des passages de roues distinctifs, des matériaux extérieurs (et intérieurs) plus durables (dont 20% de plastiques recyclés), et un large hayon joliment crayonné à l’arrière. La nouvelle signature lumineuse en «Y» se remarque facilement, tout comme le design des jantes. Ajoutez-y les poignées de portes dissimulées à l’arrière qui ajoutent une touche d’élégance au Duster.

À bord, ne cherchez pas non plus une quelconque ressemblance avec l’ancien modèle. Là aussi, tout évolue ! Cela se traduit donc par une nouvelle planche de bord, haute, verticale et suffisamment large. Clairement, l’ergonomie a été soignée avec un écran central de 10,1 pouces situé dans le champ de vision du conducteur. Le nouveau Duster inaugure un tableau de bord numérique de 7 pouces, en plus d’un système multimédia amélioré avec un écran tactile central de 10,1 pouces, selon les finitions, assorti d’une offre «Media Display». Justement, cette dernière propose un support smartphone «YouClip», de 4 prises USB C (2 à l’avant et 2 à l’arrière) rétro-éclairées, et un chargeur de smartphone sans fil inclus, selon les finitions.

Le Maroc étant un marché clé pour Dacia, et sachant que plus de 80% des transactions des clients s’effectuent en diesel, le nouveau Duster se voit équipé d’un 1,5 litre dCi délivrant 115 chevaux, un bloc très performant dont la réputation n’est plus à faire. Toujours est-il que le nouveau Duster s’articule autour de plusieurs niveaux de finitions très complètes en matière d’équipements de confort et de sécurité : «Essential», «Expression», et une offre inédite sur le niveau supérieur avec deux finitions aux contenus différenciés et complémentaires : «Extreme» et «Journey». Comptez 220 000 DH (prix de lancement), en plus d’offres de financement taillées sur mesure, pour repartir au volant du nouveau Duster.