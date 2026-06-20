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Automobile

Dacia Spring : une nouvelle génération en route

by David Jérémie
written by David Jérémie

Dacia prépare le lancement de la deuxième génération de sa citadine 100 % électrique, la Spring. Fabriquée en Europe, cette nouvelle version marque une étape importante pour la marque, tout en restant fidèle aux fondamentaux qui ont assuré le succès du modèle depuis 2021.

Depuis son arrivée sur le marché, la Spring a séduit près de 210 000 clients en Europe. Son positionnement simple, accessible et sans superflu a confirmé la pertinence d’une mobilité électrique abordable. Dans un communiqué publié récemment, Dacia a dévoilé une première image officielle de la nouvelle Spring. On remarque un hayon arrière modernisé, avec des formes géométriques et un bandeau noir portant le nom de la marque en relief. Les nouveaux feux arrière à LED, plus anguleux, devraient donner au modèle une allure plus contemporaine.

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Reposant sur la plateforme de la Renault Twingo E‑Tech, la Spring 2 devrait hériter d’un moteur électrique de 80 chevaux et d’une batterie de 27,5 kWh, offrant une autonomie d’environ 260 km, contre 225 km actuellement. L’intérieur s’inspirerait de la Dacia Sandero, avec davantage d’espace et de technologies embarquées.

La nouvelle Dacia Spring sera produite dans l’usine de Novo Mesto, en Slovénie. Son prix de départ devrait se situer sous la barre des 18 000 euros, avec l’objectif affiché de rendre l’électrique accessible au plus grand nombre. Pour en savoir plus, il faudra attendre le Mondial de l’Automobile de Paris en octobre 2026, où le modèle sera présenté en détail.

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