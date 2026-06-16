OMODA & JAECOO créent leur filiale nationale au Maroc

Marques du groupe chinois Chery International, OMODA & JAECOO ont annoncé la création de leur propre société nationale d’importation et de distribution au Maroc, une décision stratégique qui confirme le statut du Royaume comme marché prioritaire.

Deux ans seulement après leur arrivée via CFAO Mobility Maroc, le constructeur franchit une étape majeure en officialisant la mise en place d’une filiale nationale dédiée. Ce choix traduit une volonté claire : piloter directement son développement dans un marché désormais considéré comme essentiel à sa croissance mondiale.

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La transition vers cette nouvelle structure se fera progressivement, jusqu’à ce qu’elle soit totalement constituée et prête à prendre le relais. Durant cette période, CFAO Mobility Maroc continue d’assurer la commercialisation des modèles OMODA & JAECOO, le service après-vente et l’entretien, la garantie constructeur ainsi que la disponibilité des pièces de rechange. Autrement dit, pour les clients actuels comme pour ceux qui envisagent un achat prochainement, rien ne change dans l’immédiat.

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Rappelons qu’OMODA et JAECOO sont deux jeunes marques automobiles chinoises, créées en 2022 sous l’égide de Chery International. En seulement quelques années, elles ont connu une expansion spectaculaire, avec une présence dans 69 marchés et plus de 1 300 points de vente à travers le monde, notamment en Europe, en Asie du Sud-Est et en Amérique latine. Leur positionnement est complémentaire : OMODA s’adresse aux amateurs de crossovers urbains, tandis que JAECOO se spécialise dans les SUV tout-terrain.