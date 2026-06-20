Femmes leaders: le Women Summit trace la voie

Portée par des avancées notables en matière d’égalité des genres, l’Afrique enregistre des progrès concrets, notamment dans la lutte contre les discriminations et l’accès des femmes aux postes à responsabilité. La programmation de l’édition 2026 du Women Summit, démontre une nouvelle fois la force de la dynamique des femmes leaders et confirme surtout, qu’elles sont au coeur de changements structurants sur tous les plans . Et la façade Atlantique présentée par le Souverain, a de quoi inspirer.

Si la place des femmes dans les sphères décisionnelles reste un défi permanent en Afrique, le royaume s’évertue, depuis quelques années, à démontrer qu’il est possible d’imaginer une politique égalitaire digne de ce nom, avec à la clé le recul concret des discriminations à l’encontre des femmes. C’est dans cet objectif que se situe le Women Summit programmé les 25 et 26 juin 2026 à Casablanca pour une quatrième édition placée sous le signe de l’ambition, de l’innovation et de la coopération panafricaine, fort du succès de ses trois premières éditions organisées sous la Présidence d’Honneur de Son Altesse Royale la Princesse Lalla Meryem. Cette nouvelle édition s’inscrit dans la dynamique de l’Initiative Atlantique portée par le Souverain, visant à renforcer la coopération, la connectivité et le développement partagé entre les pays africains de la façade atlantique.

Véritable espace d’opportunités économiques, d’innovation et d’intégration régionale, l’Atlantique africain représente aujourd’hui un levier majeur pour une croissance durable et inclusive. Ce n’est d’ailleurs que justice, puisque le royaume a aussi une vision économique pour son territoire sahraoui : par le biais du futur port de Dakhla, le Maroc offre désormais un accès à la façade Atlantique des pays du Sahel dans le cadre d’un vaste partenariat – qui s’inscrit dans la durée. Une vision qui a séduit. Ils n’ont pas hésité à se joindre aux premières nations, ont compris que les exigences du Maroc leur permettaient aussi de profiter d’un accès rapide aux vastes marchés de l’Afrique.

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Les femmes aussi comptent mettre en lumière ces acquis à travers l’«Atlantic Initiative: Women Driving Africa’s Inclusive & Sustainable Growth», choisi comme thème central pour mettre en lumière la contribution essentielle des femmes dans la construction de cet avenir commun, tout en zoomant sur les opportunités offertes par l’espace atlantique africain en matière de croissance économique, d’intégration régionale, d’investissement, d’innovation et de coopération Sud-Sud.

Dans le détail, les échanges porteront notamment sur : Le leadership féminin dans la gouvernance et les politiques publiques , L’innovation technologique, l’intelligence artificielle et la transformation digitale , L’entrepreneuriat féminin et l’accès au financement, sans oublier l’économie bleue et les opportunités qu’offre dans ce sens, l’espace atlantique. Au menu également, la coopération Sud-Sud et les partenariats transatlantiques, l’inclusion économique des femmes et des jeunes, le développement des compétences et les métiers de demain.

Pour ne pas rester dans la pure théorie , les multiples participants auront à choisir entre des personnalités influentes du continent et de la scène internationale dans des conférences inspirantes. Le clou du spectacle, pourrait-on dire, consistant en une cérémonie officielle marquée par la remise des Ubuntu Awards 2026, célébrant des personnalités, institutions et initiatives africaines dont l’engagement contribue à une Afrique plus inclusive, innovante et durable. Planifier, organiser, décider, contrôler… voilà le bréviaire du parfait gestionnaire , or ce qui manque à ce tableau presque parfait, ce sont des qualités qu’on qualifierait plutôt de féminines, compte tenu de la complexité des responsabilités associées au leadership. Dans ces qualités , l’empathie , qualité grandement féminine est devenue justement un élément incontournable du leadership, car elle permet de comprendre l’autre, de tenir compte de ses réalités, au point de pouvoir revoir ses décisions majeures en conséquence.

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C’est pour cela que les Ubuntu Awards reposent sur un processus de sélection rigoureux visant à identifier et à valoriser les initiatives, personnalités et organisations dont l’engagement contribue concrètement au développement durable, à l’inclusion et à l’autonomisation des femmes et des jeunes en Afrique. Les candidatures et nominations sont passées à la loupe par un jury multidisciplinaire composé de personnalités issues du monde institutionnel, académique, économique, médiatique et associatif, reconnues pour leur expertise et leur engagement en faveur du développement du continent.

Certes, l’Afrique enregistre le taux d’entrepreneuriat féminin le plus élevé au monde, et l’engagement des femmes africaines est plus que jamais au cœur de l’essor et de la stabilité de la région, mais la situation des femmes entrepreneures du continent africain malgré ces progrès notoires , malgré ces résultats époustouflants dans l’agriculture, l’éducation, l’accès à la santé ou encore l’industrie, souffrent encore de discriminations majeures, dont la plus importantes reste sans aucun doute la difficulté d’accès au financement, disposant d’ailleurs de six fois moins de capital que les hommes.

Des obstacles au financement qui limitent forcément l’entrepreneuriat féminin sur la croissance de l’économie du continent, avec une faiblesse effective de création d’emplois et de richesse et la réduction de la pauvreté qui devraient en découler.