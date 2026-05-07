Attijariwafa bank publie un beau livre sur ses 120 ans d’histoire

Avec la parution du beau livre «120 ans. Histoire d’un pays. Trajectoire d’une banque», consacré aux cent vingt années d’Attijariwafa bank, le Groupe dévoile un ouvrage de référence proposant une lecture approfondie de l’histoire économique, sociale et institutionnelle du Maroc, envisagée à travers le prisme de sa propre évolution.

Conçu comme un travail de fond, cet ouvrage de plus de 400 pages s’inscrit dans une démarche de mise en perspective, au-delà d’une simple rétrospective. Il propose une analyse structurée des grandes séquences historiques qui ont jalonné le développement du Groupe, en les replaçant dans les dynamiques plus larges qui ont accompagné les transformations du Royaume.

Dans cette démarche, le Groupe a bénéficié de l’accompagnement du Groupe Le Matin, dont l’expertise et la caution éditoriales ont contribué à la structuration, à la lisibilité et à la mise en récit de l’ouvrage. Sa conception, elle, a été menée conjointement par Attijariwafa bank et le Centre de recherche de HEM, sous la direction de Driss Ksikes, qui a constitué pour l’occasion un comité scientifique et éditorial dédié. Ce dernier a assuré la cohérence intellectuelle de l’ouvrage, en articulant les différentes sources mobilisées, archives, analyses et témoignages, autour d’une lecture exigeante et documentée de l’histoire économique contemporaine.

Lire aussi I Attijariwafa bank consacré Top Employer pour la quatrième année consécutive

Une histoire qui s’organise autour de grandes séquences qui permettent d’appréhender, sans les figer, les différentes phases d’évolution qui ont marqué le paysage économique national. Plutôt qu’une chronologie linéaire, il propose une traversée, faite d’accélérations, de recompositions et de choix structurants, qui dessinent avec précision les conditions d’émergence et de transformation des acteurs économiques.

À cette architecture s’ajoute une matière vivante, essentielle à la compréhension de l’ensemble. Le Livre s’est ainsi construit à partir d’un travail approfondi sur des archives parfois centenaires, mais également nourri des paroles recueillies auprès de plusieurs dizaines de capitaines d’industrie, ainsi que de collaborateurs, de retraités, d’administrateurs et de partenaires du Groupe. Ces témoignages éclairent les décisions, les prises de risque et les logiques d’action qui ont façonné, dans la durée, des trajectoires individuelles et collectives.

Loin d’une lecture strictement technique, l’ouvrage donne à entendre une mémoire faite de voix, de récits et de parcours singuliers, qui, mis en regard, dessinent les contours du Maroc d’aujourd’hui et en éclairent la construction dans le temps.

Lire aussi I Le RNPG d’Attijariwafa bank dépasse les 10 MMDH en 2025

Au-delà de sa dimension documentaire, il se positionne comme un objet de transmission, destiné à nourrir la réflexion sur les trajectoires économiques contemporaines. Il a vocation à s’inscrire dans les travaux académiques et les analyses économiques, en offrant une base de lecture structurée, accessible aux chercheurs, aux étudiants et aux acteurs du débat public.

En croisant archives, analyses et témoignages, ce Beau Livre contribue à une meilleure compréhension des mécanismes de construction économique, tout en ouvrant des perspectives sur les enjeux actuels et futurs.