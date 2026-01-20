Alertes
Banques

Attijariwafa bank consacré Top Employer pour la quatrième année consécutive

Attijariwafa bank obtient, pour la quatrième année consécutive, la certification Top Employer, distinction internationale de référence qui atteste de la solidité, de la cohérence et de la maturité de sa stratégie de gestion du capital humain.

Délivrée par le Top Employers Institute, cette certification distingue les organisations qui placent durablement leur politique RH au cœur de leur projet institutionnel, en l’alignant sur les standards internationaux les plus exigeants en matière de gouvernance, d’innovation et de performance.

Cette reconnaissance confirme la capacité d’Attijariwafa bank à inscrire son modèle RH dans une dynamique de long terme, à en garantir la solidité et à l’adapter avec agilité aux transformations économiques, technologiques et sociétales. Elle reflète l’ambition du Groupe de consolider son positionnement d’employeur de référence, fondé sur l’excellence, la responsabilité et la création de valeur durable.

Dans un environnement marqué par l’évolution rapide des attentes des collaborateurs et des nouvelles générations, Attijariwafa bank déploie une politique structurée d’attraction, de recrutement et de développement des talents, reposant sur des principes clairs d’équité, de diversité, d’inclusion et de méritocratie.

Cette certification vient ainsi consacrer une stratégie RH orientée vers l’anticipation et la performance durable, articulée autour de piliers structurants :

• Le développement stratégique et continu des compétences, pour accompagner l’évolution des métiers bancaires et financiers ;

• Un investissement soutenu dans la formation et les parcours professionnels, favorisant l’employabilité, la mobilité et la progression des collaborateurs ;

• L’innovation RH, comme levier de transformation et d’amélioration de l’expérience collaborateur ;

• Le bien-être au travail, érigé en facteur clé d’engagement, de cohésion et de performance collective ;

• La consolidation de la marque employeur, incarnant une institution exigeante, responsable et attractive pour les talents.

À travers cette distinction, Attijariwafa bank réaffirme une conviction fondamentale : la performance durable du Groupe repose sur l’engagement, le développement et la valorisation de son capital humain. Fidèle à son identité de groupe bancaire panafricain de référence et résolument tourné vers l’avenir, Attijariwafa bank poursuit la construction d’un modèle RH ambitieux et responsable, contribuant à la création de valeur économique, sociale et humaine, en cohérence avec ses engagements en matière de développement durable.

