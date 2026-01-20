Maymouna Services Financiers se met en ordre de bataille face à une concurrence acharnée

Alors que la concurrence s’intensifie au sein du secteur des établissements de paiement, Maymouna Services Financiers se met en ordre de bataille.

Cette filiale de Saraya Holding, groupe diversifié fondé en 2008 par Mouatassim Belghazi, ex-PDG du groupe Al Mada, vient d’ouvrir son capital à Abderrahim SAHER, son nouveau directeur général recruté pour injecter du sang neuf à son top management.

Il faut dire, que Maymouna Services Financiers qui s’apprête à lancer une nouvelle panoplie de services financiers, notamment sur le registre des services monétiques après son récent partenariat avec le groupe mondial VISA, cherche à se doter des moyens humains opportuns en phase avec ses objectifs ambitieux.

Le nouveau pilote à bord, qui a une expérience probante dans le secteur financier et notamment au sein de Cash Plus, la seule fintech marocaine à être cotée à la bourse de Casablanca, dont il était directeur commercial pendant de longues années, aura donc fort à faire pour concurrencer la nouvelle vague des établissements de paiement agréés par Bank Al Maghrib en 2025 (CDM Pay, Saham Paiements, Pay 10, Barid Pay…..) et qui se mettent en ordre de bataille pour récupérer une partie du business juteux des paiements monétiques après le «démantèlement» du Centre Monétique Interbancaire, qui a perdu son quasi-monopole sur les paiements monétiques.

Rappelons, que Maymouna Services Financiers est un établissement de paiement marocain engagé dans l’inclusion financière. Il compte plus de 300000 clients et dispose d’une large gamme de services financiers disponibles via ses applications mobiles Madmoun et Madmoun PRO. Outre son actionnaire de référence, Saraya Holding, Maymouna Services Financiers compte également dans son tour de table AXA Assurances Maroc et Nova Assurance.