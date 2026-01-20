Alertes
ONU: le Maroc conforte sa place de première destination en Afrique
Tourisme

ONU: le Maroc conforte sa place de première destination en Afrique

by Challenge avec MAP
written by Challenge avec MAP

Le Maroc a conforté, en 2025, sa position de première destination touristique en Afrique, avec près de 20 millions de touristes internationaux accueillis, soit une progression de 14 % par rapport à 2024, selon un rapport publié mardi par ONU Tourisme.

Cette performance intervient malgré un contexte mondial marqué par « la forte inflation des services touristiques et les incertitudes liées aux tensions géopolitiques », a souligné la secrétaire générale d’ONU Tourisme, Cheikha Al Nowais, dans un communiqué.

À l’échelle régionale, l’Afrique a enregistré une hausse de 8 % du nombre de voyageurs internationaux, portée notamment par la dynamique observée au Maroc. La région Asie-Pacifique a, pour sa part, affiché une progression de 6 %, selon le rapport de l’organisme onusien.

Lire aussi | Avec près de 20 millions de touristes, le Maroc signe un record historique

L’Europe, première région touristique au monde, avec la France et l’Espagne en tête, a totalisé 793 millions d’arrivées internationales en 2025, en hausse de 4 % par rapport à 2024 et de 6 % par rapport à 2019, avant la pandémie de Covid-19. Dans les Amériques, le Brésil a enregistré une forte croissance de 37 % en glissement annuel, selon le rapport d’ONU Tourisme.

Selon le ministère du Tourisme, de l’Artisanat et de l’Économie sociale et solidaire, la performance du secteur touristique marocain résulte de la mise en œuvre de la Feuille de route du tourisme 2023-2026, axée notamment sur le renforcement de la connectivité aérienne, la structuration des capacités d’hébergement, la diversification de l’offre, l’amélioration de la qualité des services et la stimulation de l’investissement territorial.

Lire aussi | Après une année inédite, le tourisme face au défi de la confirmation

Cette dynamique s’est accompagnée de recettes touristiques records, qui ont atteint 124 milliards de dirhams à fin novembre 2025, en hausse de 19 % par rapport à l’année précédente, confirmant le rôle du tourisme comme levier de croissance économique au niveau territorial.

Le ministère rappelle que le Royaume ambitionne d’accueillir 26 millions de touristes et de se positionner comme destination de référence à l’horizon 2030.

