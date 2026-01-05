Alertes
Tourisme

Avec près de 20 millions de touristes, le Maroc signe un record historique

by Challenge avec MAP
written by Challenge avec MAP

Le Maroc a enregistré 19,8 millions d’arrivées touristiques en 2025, soit une progression de 14% par rapport à 2024, selon le ministère du Tourisme, de l’Artisanat et de l’Économie sociale et solidaire.

Ainsi, pour la première fois, le Royaume se rapproche du seuil de 20 millions de touristes, confirmant une trajectoire solide et marquant un nouveau cap dans l’évolution du secteur, souligne le ministère dans un communiqué.

Cette performance historique traduit les résultats concrets de la Feuille de route du tourisme 2023–2026, portant sur le renforcement de la connectivité aérienne, la structuration des capacités d’hébergement, la diversification de l’offre, l’amélioration de la qualité des services ainsi que la stimulation de l’investissement territorial, explique la même source.

Parallèlement, cette dynamique s’est accompagnée de recettes touristiques records, ayant atteint 124 milliards de dirhams à fin novembre 2025, soit une hausse de 19% par rapport à 2024, confirmant le rôle du tourisme comme moteur de croissance économique au niveau territorial.

« L’accueil de près de 20 millions de touristes en 2025 reflète la transformation profonde du tourisme marocain, portée par la vision éclairée de Sa Majesté le Roi Mohammed VI. Un tourisme plus performant, plus durable et qui crée de la valeur au niveau des territoires », a indiqué la ministre du Tourisme, de l’Artisanat et de l’Économie sociale et solidaire, Fatim-Zahra Ammor, citée dans le communiqué.

En effet, cette année record marque un jalon stratégique, ouvrant un nouveau chapitre en parfaite cohérence avec la vision du Royaume d’accueillir 26 millions de touristes et de positionner le Maroc comme une destination de référence à l’horizon 2030, conclut le communiqué.

