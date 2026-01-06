Alertes
Marché des capitaux

Hakam Abdellatif Finance dépasse le seuil de 5% dans Les Eaux Minérales d’Oulmès

by Challenge
written by Challenge

Hakam Abdellatif Finance S.A a franchi directement à la hausse le seuil de participation de 5% dans le capital de la société « Les Eaux Minérales d’Oulmès » (LEMO), annonce l’Autorité marocaine du marché des capitaux (AMMC).

« L’AMMC porte à la connaissance du public que Hakam Abdellatif Finance S.A a déclaré avoir acquis sur le marché central, le 25 décembre 2025, 12.000 actions LEMO, au cours unitaire de 1.250 dirhams, franchissant ainsi directement à la hausse le seuil de participation de 5% dans le capital de ladite société », indique l’Autorité dans un communiqué.

Suite à cette opération, l’investisseur détient désormais 100.004 actions, soit une participation de 5,05% dans le capital de LEMO.

Dans les six mois qui suivent le franchissement du seuil précité, Hakam Abdellatif Finance S.A envisage de poursuivre ses achats sur la valeur LEMO, conclut le communiqué.

