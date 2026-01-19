L’actif net des OPCVM dépasse 738,13 MMDH au 2 janvier

L’actif net sous gestion des Organismes de placement collectif en valeurs mobilières (OPCVM), qui sont au nombre de 609 fonds, s’est établi à 738,13 milliards de dirhams (MMDH) au 2 janvier 2026, enregistrant une baisse hebdomadaire de 5,98%, selon les dernières statistiques publiées par l’Autorité Marocaine du Marché des Capitaux (AMMC).

Cette évolution reflète principalement des replis dans les catégories « Monétaire » (-18,41%), « Obligations à Court Terme » (-13,25%), « Contractuel » (-10,93%) et Obligations à Moyen et Long Terme » (-4,07%), précise l’AMMC dans un document sur les statistiques hebdomadaires des OPCVM.

En revanche, les catégories « Actions » et « Diversifiés » ont enregistré des hausses hebdomadaires respectivement de 4,29% et 1,15%, ajoute la même source.