Alertes
Argent et jetons de présence. Les étrangers résidents peuvent désormais les transférer sans tracas
Négoce international. Les opérateurs peuvent désormais payer jusqu’à 50% d’acomptes anticipés
Marchandises litigieuses. Ce qui change dans la procédure de transaction
Code des douanes et impôts indirects. Fin de la paperasserie avec la déclaration simplifiée électronique
La stabilité et la résilience du Maroc garants de la sécurité de l’Occident [Financial Times]
Séisme à Al Haouz. Comment faire de la région dévastée un modèle de régénération rurale
« Mohammed VI, un grand souverain » d’un « pays frère », dixit Nicolas Sarkozy dans son nouveau livre
Benkhadra : « pour optimiser les chances de découvertes pétrolières, il est crucial d’intensifier le forage »
FIFA: le Maroc 8e mondial, meilleur ranking historique d’une nation africaine
Etats-Unis: que comprendre des prédictions de Tocqueville?
Sur hautes instructions royales, SAR le Prince Moulay Rachid reçoit les Lions de l’Atlas
L’actif net des OPCVM dépasse 738,13 MMDH au 2 janvier
CAN-2025: Infantino partagé entre « tournoi fantastique » et « scènes inacceptables » en finale
Groenland: les Bourses européennes secouées par les menaces douanières de Trump
Le Royaume du Maroc, acteur potentiel dans l’émergence d’un nouvel ordre international, équitable et durable
Le Maroc défie la conjoncture mondiale et attire les capitaux étrangers
Motsepe: la CAN-2025 au Maroc est «la meilleure de toutes les éditions»
Mohammed Jadri: l’amélioration des réserves en eau « risque de rester une simple parenthèse » sans réformes structurelles
Home Marché des capitauxL’actif net des OPCVM dépasse 738,13 MMDH au 2 janvier
Marché des capitaux

L’actif net des OPCVM dépasse 738,13 MMDH au 2 janvier

by Challenge
written by Challenge

L’actif net sous gestion des Organismes de placement collectif en valeurs mobilières (OPCVM), qui sont au nombre de 609 fonds, s’est établi à 738,13 milliards de dirhams (MMDH) au 2 janvier 2026, enregistrant une baisse hebdomadaire de 5,98%, selon les dernières statistiques publiées par l’Autorité Marocaine du Marché des Capitaux (AMMC).

Cette évolution reflète principalement des replis dans les catégories « Monétaire » (-18,41%), « Obligations à Court Terme » (-13,25%), « Contractuel » (-10,93%) et Obligations à Moyen et Long Terme  » (-4,07%), précise l’AMMC dans un document sur les statistiques hebdomadaires des OPCVM.

Lire aussi I CAN-2025: la CAF signe son «plus grand succès commercial»

En revanche, les catégories « Actions » et « Diversifiés » ont enregistré des hausses hebdomadaires respectivement de 4,29% et 1,15%, ajoute la même source.

Vous aimerez aussi

Hakam Abdellatif Finance dépasse le seuil de 5% dans Les Eaux Minérales d’Oulmès

Le Crédit Agricole du Maroc lève un milliard de dirhams

L’AMMC met en garde contre les plateformes de trading frauduleuses

CMGP Group lève 700 millions de dirhams

AMMC: on connaît les membres du Collège des sanctions

Maroc: les levées de fonds ont le vent en poupe