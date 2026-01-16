Alertes
CAN-2025: la CAF signe son «plus grand succès commercial»

Patrice Motsepe, président de la Confédération africaine de football (CAF).

La Coupe d’Afrique des Nations (CAN-2025) au Maroc s’impose désormais comme «le plus grand succès commercial» de l’histoire de la plus prestigieuse compétition du continent, avec des revenus en hausse de plus de 90%, se réjouit la Confédération africaine de football (CAF).

Un jackpot attribué à l’élargissement significatif du portefeuille de partenaires commerciaux, à la croissance de la distribution des droits médias, ainsi qu’à l’ouverture sur de nouveaux marchés, notamment en Extrême-Orient (Chine et Japon), tout en consolidant les marchés traditionnels.

Après neuf sponsors au Cameroun (2021) et 17 à la Côte d’Ivoire (2023), la CAN du Maroc a connu un bond significatif à 23 sponsors. Cette évolution témoigne à la fois de « l’attractivité de la compétition auprès de grandes marques internationales et de la fidélité des partenaires historiques, pour lesquels la CAN représente un excellent retour sur investissement », assure l’organisation panafricaine.

Lire aussi I CAN-2025: un nombre record de diffuseurs en Europe, y compris la Grèce et la Norvège

Entre 2021 et 2025, la CAN a enregistré une croissance commerciale sans précédent, portée par une stratégie délibérément orientée par l’analyse des données, repositionnant la compétition comme une propriété footballistique véritablement mondiale. En effet, à l’issue de la précédente édition, l’instance footballistique a mené une analyse approfondie afin de mieux comprendre les attentes des audiences à travers le monde, offrant ainsi une feuille de route claire pour le développement commercial futur.

Ces enseignements ont directement nourri les stratégies de sponsoring et de diffusion pour le cycle actuel, avec un ciblage renforcé de régions à fort engagement, notamment la Chine, le Japon, le Brésil ainsi que plusieurs marchés européens clés, fait remarquer la même source.

Lire aussi I Morocco Now devient « Sponsor Officiel » de la CAN-2025

La base de sponsors de la CAF s’étend désormais sur plusieurs continents, avec des partenaires originaires des États-Unis, de Chine, d’Allemagne, du Japon, du Maroc, de la Côte d’Ivoire, du Royaume-Uni et, pour la première fois, de Turquie. L’Union européenne a également rejoint le portefeuille de sponsors, illustrant l’élargissement de l’attractivité internationale de la compétition.

