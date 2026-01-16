Voici la grille tarifaire de la nouvelle gamme Dacia au Maroc [Vidéo]

Dacia Maroc publie la nouvelle grille tarifaire de sa gamme «Made in Morocco». Les nouveaux Sandero Streetway, Sandero Stepway, Logan et Jogger sont désormais commercialisés dans tout le Royaume dès ce vendredi 16 janvier 2025.

Rappelons qu’à l’occasion d’un événement organisé récemment à l’usine SOMACA de Casablanca, Dacia a dévoilé sa nouvelle gamme composée des modèles Sandero Streetway, Sandero Stepway, Logan et Jogger. Fabriqués localement, ces véhicules bénéficient d’évolutions majeures en matière de design, de technologies embarquées et de motorisations, consolidant ainsi l’image d’une marque accessible, moderne et durable.

Concrètement, les modèles se distinguent par une nouvelle signature lumineuse Dacia inédite à l’avant et à l’arrière (à l’exception de la Logan), ainsi que par de nouvelles jantes et enjoliveurs, ce qui apporte une touche de modernité supplémentaire et accentue leur identité visuelle. De plus, des technologies pratiques viennent faciliter la vie et la conduite au quotidien, notamment un système multimédia doté d’un écran 10’’, un combiné d’instruments numérique couleur 7’’, un nouveau volant, un chargeur sans fil pour smartphone, ainsi que des accessoires YouClip, autant d’éléments pensés pour améliorer l’expérience utilisateur.

Enfin, sous le capot, Dacia a maintenu la motorisation diesel sur tous les modèles, une exclusivité sur le marché marocain, et introduit la nouvelle motorisation TCe 100 CVT, efficiente et polyvalente, désormais disponible sur Sandero et Logan.

Toutes les versions, tous les prix

TARIFS SANDERO STREETWAY

1.0 TCe 100 BVM5 ESSENTIAL : 132 000 DH

1.0 TCe 100 CVT ESSENTIAL : 146 000 DH

1.5 Blue dCi 95 BVM5 ESSENTIAL : 152 000 DH

1.5 Blue dCi 95 BVM5 EXPRESSION : 165 000 DH

1.5 Blue dCi 95 BVM5 JOURNEY : 173 000 DH

TARIFS SANDERO STEPWAY

1.0 TCe 100 CVT ESSENTIAL : 158 000 DH

1.0 TCe 100 CVT EXPRESSION : 169 000 DH

1.0 TCe 100 CVT EXTREME : 180 000 DH

1.5 Blue dCi 102 BVM5 : 165 000 DH

1.5 Blue dCi 102 BVM5 : 176 000 DH

1.5 Blue dCi 102 BVM5 : 187 000 DH

TARIFS LOGAN

1.0 TCe 100 BVM5 ESSENTIAL : 139 000 DH

1.0 TCe 100 CVT ESSENTIAL : 153 000 DH

1.5 Blue dCi 95 ESSENTIAL : 156 000 DH

1.5 Blue dCi 95 EXPRESSION : 167 000 DH

1.0 TCe 100 CVT JOURNEY : 173 500 DH

1.5 Blue dCi 95 JOURNEY : 176 500 MAD

TARIFS JOGGER

1.5 Blue dCi BVM5 102 ch ESSENTIAL : 195 900 DH

1.5 Blue dCi BVM5 102 ch EXPRESSION : 214 900 DH

1.5 Blue dCi BVM5 102 ch EXTREME : 227 900 DH