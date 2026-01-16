Alertes
Argent et jetons de présence. Les étrangers résidents peuvent désormais les transférer sans tracas
Négoce international. Les opérateurs peuvent désormais payer jusqu’à 50% d’acomptes anticipés
Marchandises litigieuses. Ce qui change dans la procédure de transaction
Code des douanes et impôts indirects. Fin de la paperasserie avec la déclaration simplifiée électronique
La stabilité et la résilience du Maroc garants de la sécurité de l’Occident [Financial Times]
Séisme à Al Haouz. Comment faire de la région dévastée un modèle de régénération rurale
« Mohammed VI, un grand souverain » d’un « pays frère », dixit Nicolas Sarkozy dans son nouveau livre
Benkhadra : « pour optimiser les chances de découvertes pétrolières, il est crucial d’intensifier le forage »
Le Royaume du Maroc, acteur potentiel dans l’émergence d’un nouvel ordre international, équitable et durable
Le Maroc défie la conjoncture mondiale et attire les capitaux étrangers
Motsepe: la CAN-2025 au Maroc est «la meilleure de toutes les éditions»
Mohammed Jadri: l’amélioration des réserves en eau « risque de rester une simple parenthèse » sans réformes structurelles
Exportations marocaines: le CBAM change les règles du jeu
Création d’entreprises en 2025: boom entrepreneurial ou simple embellie ?
Bulletin d’alerte : neige, pluies et vents violents attendus dans plusieurs provinces
Match Maroc-Sénégal : voici l’heure d’ouverture des portes du stade Prince Moulay Abdellah
Yassin Halhoul prend la tête de la Chambre de Commerce Suisse au Maroc
JTI renforce son ancrage industriel au Maroc
Home Flash-ecoAutomobileVoici la grille tarifaire de la nouvelle gamme Dacia au Maroc [Vidéo]
Automobile

Voici la grille tarifaire de la nouvelle gamme Dacia au Maroc [Vidéo]

by David Jérémie
written by David Jérémie

Dacia Maroc publie la nouvelle grille tarifaire de sa gamme «Made in Morocco». Les nouveaux Sandero Streetway, Sandero Stepway, Logan et Jogger sont désormais commercialisés dans tout le Royaume dès ce vendredi 16 janvier 2025.

Rappelons qu’à l’occasion d’un événement organisé récemment à l’usine SOMACA de Casablanca, Dacia a dévoilé sa nouvelle gamme composée des modèles Sandero Streetway, Sandero Stepway, Logan et Jogger. Fabriqués localement, ces véhicules bénéficient d’évolutions majeures en matière de design, de technologies embarquées et de motorisations, consolidant ainsi l’image d’une marque accessible, moderne et durable.

Lire aussi | Dacia lance sa nouvelle gamme produite au Maroc

Concrètement, les modèles se distinguent par une nouvelle signature lumineuse Dacia inédite à l’avant et à l’arrière (à l’exception de la Logan), ainsi que par de nouvelles jantes et enjoliveurs, ce qui apporte une touche de modernité supplémentaire et accentue leur identité visuelle. De plus, des technologies pratiques viennent faciliter la vie et la conduite au quotidien, notamment un système multimédia doté d’un écran 10’’, un combiné d’instruments numérique couleur 7’’, un nouveau volant, un chargeur sans fil pour smartphone, ainsi que des accessoires YouClip, autant d’éléments pensés pour améliorer l’expérience utilisateur.

Lire aussi | Duster et Bigster : la nouvelle dynamique SUV de Dacia au Maroc

Enfin, sous le capot, Dacia a maintenu la motorisation diesel sur tous les modèles, une exclusivité sur le marché marocain, et introduit la nouvelle motorisation TCe 100 CVT, efficiente et polyvalente, désormais disponible sur Sandero et Logan.

Toutes les versions, tous les prix

TARIFS SANDERO STREETWAY

1.0 TCe 100 BVM5 ESSENTIAL : 132 000 DH

1.0 TCe 100 CVT ESSENTIAL : 146 000 DH

1.5 Blue dCi 95 BVM5 ESSENTIAL : 152 000 DH

1.5 Blue dCi 95 BVM5 EXPRESSION : 165 000 DH

1.5 Blue dCi 95 BVM5 JOURNEY : 173 000 DH

TARIFS SANDERO STEPWAY

1.0 TCe 100 CVT ESSENTIAL : 158 000 DH

1.0 TCe 100 CVT EXPRESSION : 169 000 DH

1.0 TCe 100 CVT EXTREME : 180 000 DH

1.5 Blue dCi 102 BVM5 : 165 000 DH

1.5 Blue dCi 102 BVM5 : 176 000 DH

1.5 Blue dCi 102 BVM5 : 187 000 DH

TARIFS LOGAN

1.0 TCe 100 BVM5 ESSENTIAL : 139 000 DH

1.0 TCe 100 CVT ESSENTIAL : 153 000 DH

1.5 Blue dCi 95 ESSENTIAL : 156 000 DH

1.5 Blue dCi 95 EXPRESSION : 167 000 DH

1.0 TCe 100 CVT JOURNEY : 173 500 DH

1.5 Blue dCi 95 JOURNEY : 176 500 MAD

TARIFS JOGGER

1.5 Blue dCi BVM5 102 ch ESSENTIAL : 195 900 DH

1.5 Blue dCi BVM5 102 ch EXPRESSION : 214 900 DH

1.5 Blue dCi BVM5 102 ch EXTREME : 227 900 DH

Vous aimerez aussi

Marché des voitures neuves : l’automobile signe une année record en 2025

Mobilité premium : M-AUTOMOTIV dévoile EXEED au Maroc [Vidéo]

Dacia lance sa nouvelle gamme produite au Maroc

Un Marocain aux commandes de Tesla au Maroc

Car of the Year Morocco 2026 : les sept finalistes dévoilés [Vidéo]

Les constructeurs chinois en passe de prendre la tête des ventes mondiales