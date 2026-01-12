Dacia lance sa nouvelle gamme produite au Maroc

Le constructeur automobile Dacia a dévoilé, à l’usine SOMACA de Casablanca, sa nouvelle gamme de véhicules composée des modèles Sandero Streetway, Sandero Stepway, Logan et Jogger. Des véhicules fabriqués localement qui bénéficient d’évolutions majeures en matière de design, de technologies embarquées et de motorisations.

La cérémonie de lancement s’est déroulée le 9 janvier courant en présence de plusieurs personnalités, dont Ryad Mezzour, ministre de l’Industrie et du Commerce, et Mohamed Bachiri, Directeur général de Renault Group Maroc, qui ont conjointement donné le coup d’envoi de cette nouvelle étape industrielle. Lors de la cérémonie, M. Mezzour a salué la transformation industrielle opérée par Dacia au Maroc. Il a insisté sur le fait que cette mutation a été réalisée en interne par les équipes locales, preuve de la compétence et de la compétitivité de la base industrielle de Renault au Maroc. Le ministre a également mis en avant les changements technologiques introduits dans les motorisations et les procédés de fabrication, soulignant qu’ils traduisent la complexité et la maturité du tissu industriel national.

De son côté, M. Bachiri a présenté cette gamme de véhicules comme une nouvelle étape industrielle. Il a mis en avant l’investissement dans les compétences locales et la création d’un centre dédié à la conception et au pilotage de produits authentiques depuis le Royaume. Le directeur général de Renault Group Maroc a également souligné que ces avancées sont le fruit de l’engagement des femmes et des hommes des usines de Tanger et de Casablanca, depuis la réalisation de prototypes jusqu’à la mise en fabrication des véhicules, rappelant que cette réussite est collective et ouvre la voie aux prochaines phases de développement industriel du groupe au Maroc.

Un look affirmé et un intérieur repensé

Concrètement, les nouveaux modèles adoptent une signature lumineuse inédite en LED en forme de «T» inversé, intégrée à une calandre redessinée, renforçant l’identité visuelle de la marque. À l’arrière, les feux à LED apportent une touche moderne et robuste, notamment sur le Sandero Stepway et le Jogger. Les protections de carrosserie adoptent le fameux «Starkle» cher à Dacia, un matériau contenant 20 % de plastiques recyclés.

Les Sandero Streetway, Sandero Stepway, Jogger et Logan reçoivent, selon les finitions, de nouveaux enjoliveurs de roues ou des jantes inédites en alliage léger, ainsi qu’une antenne requin de série dès la finition «Expression». De nouvelles couleurs de carrosserie enrichissent la palette, dont le jaune ambre métallisé sur Sandero Streetway, Sandero Stepway et Logan. À l’intérieur, les véhicules se distinguent par des tissus inédits et des garnitures en denim ou en tissu bleu selon les finitions. Les aérateurs du tableau de bord reprennent le style en «T» inversé, clin d’œil à la signature lumineuse extérieure. Les sièges des finitions «Essential» et «Expression» adoptent un nouveau tissu noir sur Jogger, Sandero et Logan, et bleu clair sur Sandero Stepway.

La finition «Journey» s’habille d’un denim bleu moderne et chaleureux, tandis que la finition «Extreme» conserve sa sellerie en «TEP microcloud» lavable, déclinée en duo vert et noir, avec des tapis de sol en caoutchouc aux places avant, arrière et dans le coffre. Pratique, le dispositif «YouClip» permet de fixer divers accessoires dans l’habitacle, renforçant l’ergonomie et la modularité. Dacia propose deux systèmes multimédias adaptés aux besoins des clients, à savoir le «media control», disponible de série sur la finition «Essential», avec affichage des médias et appels sur le tableau de bord, Bluetooth, USB-C et support smartphone.

Le «media display» est proposé sur les finitions «Expression», «Extreme» et «Journey» (en option sur «Essential»), avec un écran tactile HD de 10 pouces, compatible sans fil avec Apple CarPlay et Android Auto. Pour la première fois, un chargeur de smartphone par induction est introduit sur la console centrale des Sandero Streetway, Sandero Stepway, Jogger et Logan.

Motorisations diversifiées

La gamme introduit une nouvelle motorisation hybride de 155 chevaux sur le Jogger, disponible en 2026, offrant une efficience accrue et une conduite en mode électrique jusqu’à 80 % du temps en ville. Le Sandero bénéficie d’un moteur TCe CVT de 100 chevaux, tandis que la motorisation diesel (1.5 Blue dCi 95 et 102) reste proposée sur l’ensemble des modèles, une exclusivité sur le marché marocain. Les nouvelles Sandero Streetway, Sandero Stepway, Jogger et Logan bénéficient également de la plateforme CMF-B, au cœur de la stratégie industrielle de Dacia. Sa flexibilité permet d’offrir des dimensions intérieures généreuses, associées à une boîte de vitesses manuelle à 6 rapports.

Les Sandero Stepway, Streetway et Logan restent par ailleurs disponibles avec le moteur essence TCe 100, confirmant la diversité de l’offre. Toujours est-il qu’avec ces évolutions, Dacia entend consolider sa place sur le marché marocain et international, en proposant des véhicules toujours plus essentiels, robustes et accessibles et de poursuivre la success story de la marque au Maroc.