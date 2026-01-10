Car of the Year Morocco 2026 : les sept finalistes dévoilés

Organisée par l’Association des Importateurs de Véhicules au Maroc (AIVAM), l’élection du Car of the Year Morocco (COTY) 2026 a officiellement débuté en ce mois de janvier. Objectif : désigner la voiture de l’année dans le Royaume, à travers un processus transparent et équitable, mené par un jury composé de journalistes et d’experts spécialisés.

Justement, cette septième édition se distingue par le renforcement du jury, qui compte désormais 16 membres. Deux nouveaux professionnels ont été cooptés : Alexandre Pinault (L’Observateur Automobile) et Ahmed Darouich (Moteur.ma). Ils rejoignent Moulay Ahmed Belghiti (Lesecoauto), président du jury, Jalil Bennani (Driverslife.ma), Mohamed Akisra (Drive In), Hatim Kaghat (expert automobile), Leila Benjelloun (Golf du Maroc), Mourad Khezzari (Gentlemen Drivers), Khadija Dinia (Myluxurylife.ma), Mehdi Laaboudi (Maxmag.ma), Hatim Bouazer (Leguideauto.ma), Haytam Boussaid (Le Matin), Jérémy Moretti (expert UTAC), Essam Chraibi (Wandaloo.com), Nabil Sbaï Tanji (Je veux acheter une voiture !) et David Jérémie (Challenge-Tomobile 360).

Au total, 43 véhicules étaient en lice pour cette édition 2026, un record comparé aux éditions précédentes, représentant une large diversité de marques et de modèles : BYD SEAGUL, CHERY TIGGO 4 CROSS HEV, CHERY TIGGO 7 PRO PHEV, CHERY TIGGO 8 PRO PHEV, CITROËN C3 AIRCROSS, CUPRA TERRAMAR, DACIA BIGSTER, DACIA DUSTER, DEEPAL S 05, DEEPAL S 07, DFSK E5, DONGFENG MAGE, FORD TERRITORY, GEELY CITYRAY, GEELY EX5, GWM H7, JAC E30X, JAECOO 7 SHS, JETOUR T2 I-DM, KIA EV3, LEAPMOTOR C10, LEAPMOTOR T03, LYNK & CO 01, LYNK & CO 06, LYNK & CO 08, MG MG3+ HEV, MG MGHS+ HEV, MG MGZS+ HEV, NISSAN MAGNITE, OPEL FRONTERA, OPEL GRANDLAND, PEUGEOT 408, PEUGEOT 5008, RENAULT 5, SMART #1, SMART #3, SOUEAST S05, SOUEAST S06, SOUEAST S07, SOUEAST S09, VOLKSWAGEN TAIGO, VOLKSWAGEN T-CROSS et ZEEKR X. Faut-il souligner que parmi ces 43 véhicules, aucun modèle diesel n’a été retenu, confirmant ainsi la tendance du marché vers l’hybride et l’électrique.

Organisés les 6 et 7 janvier derniers, les essais statiques et dynamiques ont permis au jury de départager les candidats selon des critères précis : prix et prestations, innovation et connectivité, habitabilité et confort, respect de l’environnement, comportement et sécurité, ainsi que facilité d’utilisation. Le processus s’est déroulé sous contrôle d’un notaire, garantissant la rigueur et l’impartialité de l’élection. À l’issue de ces évaluations, sept finalistes ont été retenus pour concourir au titre de Car of the Year Morocco 2026 : CUPRA TERRAMAR, DACIA BIGSTER, FORD TERRITORY, KIA EV3, LYNK & CO 08, RENAULT 5, et SOUEAST S06. Le nom du véhicule lauréat sera révélé au public vers la fin du mois.