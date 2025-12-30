BYD confirme son ascension et domine le marché électrique mondial

Le constructeur chinois BYD s’apprête à ravir à Tesla la première place mondiale des ventes de véhicules 100 % électriques en 2025. Une bascule historique, portée par l’expansion fulgurante du groupe de Shenzhen et par les difficultés rencontrées par son rival américain.

Faut-il se souvenir qu’à fin novembre, BYD avait déjà vendu 2,066 millions de véhicules électriques, devenant le premier constructeur à franchir ce cap. Tesla, pour sa part, totalisait 1,217 million d’unités à fin septembre. Les résultats annuels des deux groupes seront publiés prochainement, mais l’avance de BYD semble désormais difficile à combler

Pour ce qui est de Tesla, le groupe d’Austin a profité au troisième trimestre d’un effet d’aubaine lié à l’arrêt d’un crédit d’impôt aux États-Unis, ce qui a dopé ses livraisons (+7 % sur un an). Mais les analystes anticipent un net ralentissement au quatrième trimestre, avec des prévisions comprises entre 405 000 et 449 000 véhicules, soit une baisse de près de 10 % sur un an.

Par ailleurs, les ventes de la marque chère à Elon Musk souffrent d’une transition électrique plus lente que prévu, d’une concurrence accrue et d’un environnement politique et réglementaire complexe aux États-Unis, marqué notamment par la mise en place de droits de douane plus élevés sur les véhicules chinois. Rappelons aussi que l’image de la marque a également été ternie par la proximité affichée M. Musk avec le président américain, entraînant des appels au boycott mondiaux, notamment en Europe.

BYD met le turbo

Malgré une rentabilité fragilisée en Chine par la prudence des consommateurs, BYD poursuit une expansion internationale soutenue. Le groupe est considéré comme un pionnier dans l’installation de capacités de production et d’approvisionnement à l’étranger, une stratégie qui lui permet de limiter l’impact des barrières douanières et de consolider sa présence sur les grands marchés mondiaux. En visite officielle au Maroc mi-novembre, Stella Li, vice-présidente exécutive de BYD, avait levé le voile sur les ambitions mondiales du constructeur chinois.

Elle a rappelé que cette dynamique internationale s’appuie sur une capacité d’innovation exceptionnelle, portée par plus de 120 000 ingénieurs. Le groupe revendique à ce jour plus de 65 000 brevets déposés, soit une moyenne de 45 brevets par jour, et une présence dans plus de 100 pays, avec un effectif dépassant le million de collaborateurs. A noter que BYD figure désormais au classement Fortune Global 500 (91e place) et ambitionne d’intégrer le Top 20 d’ici 2030.

Pour Tesla, l’avenir se jouera en 2026 autour de la conduite autonome (FSD) et du lancement de nouveaux produits, comme le Cybercab ou des versions plus abordables des Model 3 et Y. Les analystes estiment ses ventes entre 1,86 et 1,98 million de véhicules cette année-là. En attendant, 2025 restera comme l’année où BYD, longtemps outsider, a pris la pole position du marché mondial du tout-électrique, confirmant la montée en puissance des constructeurs chinois face aux pionniers américains et européens.