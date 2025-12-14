Maroc : Tesla poursuit son recrutement pour bâtir son équipe locale

Une annonce publiée récemment par Carlos Sanz Jimeno, a attiré l’attention : «Tesla se prépare à entrer sur le marché marocain et nous recherchons des personnes passionnées, prêtes à contribuer dès le premier jour à la construction de quelque chose d’extraordinaire», peut-on lire sur le profil LinkedIn du Responsable national des services-lancement de nouveaux marchés pour Tesla.

Justement, son profil comporte un lien qui renvoie directement vers la page officielle Tesla Careers, et sur cette plateforme figure le descriptif d’un poste actuellement ouvert au Maroc, intitulé «Coordonnateur des opérations, livraison», classé dans la catégorie «Ventes et assistance clientèle», et basé dans la région Casablanca-Settat. Une offre qui illustre que Tesla poursuit son processus de constitution d’une équipe locale, étape indispensable à la création de ses centres de service et à la mise en place des infrastructures opérationnelles nécessaires pour soutenir sa croissance à long terme dans la région.

Rappelons qu’en mai 2025, la firme automobile chère à Elon Musk a créé une filiale baptisée Tesla Morocco, dotée d’un capital de 27,5 millions de dirhams et installée à la Tour Crystal, au cœur de la Marina de Casablanca. Cette filiale marocaine aura pour mission d’assurer l’importation et la distribution des véhicules, de mettre en place des centres de service, de déployer un réseau de bornes de recharge et d’investir dans les énergies renouvelables et le stockage d’électricité. Tesla ambitionne ainsi de faire du Maroc un hub régional, en s’appuyant notamment sur les infrastructures de Tanger Med pour ses flux logistiques vers l’Afrique et l’Europe.