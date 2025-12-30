Les grands deals en Afrique en 2025

Des introductions en Bourse marquantes au Maroc à l’impact des droits de douane américains sur l’économie commerciale africaine, en passant par les investissements croissants des géants de la tech dans les infrastructures et l’arrivée massive des fabricants chinois en Afrique… Zoom sur les deals qui ont marqué l’Afrique en 2025.

L’année 2025 s’impose comme un point de bascule pour les économies africaines. À la croisée des tensions géopolitiques mondiales, du ralentissement des financements privés et de la recomposition des chaînes de valeur, le continent n’est plus seulement un terrain d’expérimentation, mais un espace stratégique. Des marchés financiers aux infrastructures numériques, en passant par l’énergie, la distribution et la mobilité, les décisions prises cette année traduisent une montée en puissance progressive, mais assumée, de l’Afrique dans l’économie mondiale. Cette séquence révèle une transformation silencieuse mais profonde : l’Afrique change d’échelle. Les introductions en bourse de fintechs rentables, les acquisitions transfrontalières majeures, les investissements massifs dans le cloud, l’intelligence artificielle ou les câbles sous-marins traduisent une consolidation des acteurs et une volonté de structuration durable.

Enfin, derrière la diversité apparente des événements – de Casablanca à Johannesburg, de Lagos à Nairobi– se dessine une même dynamique : celle d’un continent qui internalise ses enjeux de souveraineté économique tout en attirant les stratégies des grands groupes mondiaux. Cette troisième séquence du bilan 2025 met ainsi en lumière un tournant décisif, où l’industrie, la finance de marché et le numérique deviennent les piliers d’une Afrique qui prépare méthodiquement la décennie à venir.

1. Cash Plus devient la première fintech cotée en bourse au Maroc

Événement historique pour l’Afrique du Nord, la fintech marocaine Cash Plus a réalisé son introduction en bourse à Casablanca, valorisée à 550 millions de dollars. L’opération a permis de lever 82,5 millions de dollars grâce à une levée de fonds mixte et une sortie partielle de fonds de private equity, faisant de Cash Plus la première fintech cotée en bourse de la région. Mediterrania Capital Partners a cédé une partie de sa participation, tandis que les familles fondatrices ont conservé le contrôle pendant une période de blocage de sept ans. Avec 5 000 agences et 2 millions d’utilisateurs de son application, Cash Plus s’est positionnée comme une fintech rentable et versant des dividendes, redéfinissant les attentes en matière d’introductions en bourse en Afrique du Nord.

2. La fiscalité au Nigéria : le dilemme « petites entreprises contre grandes entreprises »

Le Nigeria a confirmé que sa réforme fiscale la plus ambitieuse depuis des décennies entrera en vigueur en janvier 2026, suite à l’adoption de plusieurs projets de loi relatifs aux impôts et aux finances en 2024. Intitulée « Loi de réforme fiscale de 2025 », elle instaure un système à plusieurs niveaux simplifié mais rigoureux. Les réformes élargissent le champ d’application de la TVA, renforcent son contrôle et formalisent la taxation des services numériques, avec des exemptions pour les personnes physiques dont le revenu annuel est inférieur à environ 800 000 NGN (500 USD). Par ailleurs, les entreprises dont le chiffre d’affaires est inférieur à 100 millions de NGN sont largement exonérées d’impôt sur les sociétés et de la nouvelle taxe de développement de 4 %, tandis que les grandes entreprises seront davantage impactées.

Avec une inflation qui devrait dépasser les 30 % pendant une grande partie de l’année 2025, les campagnes sur les réseaux sociaux contre cette taxe ont connu une forte augmentation. Les sondages montrent que seulement 18 % des Nigérians font confiance au gouvernement quant à l’utilisation efficace des recettes fiscales, ce qui souligne la profonde crise de légitimité qui entoure cette réforme.

3. OmniRetail acquiert Traction Apps pour créer un géant de la fintech B2B dans le secteur des biens de consommation courante.

OmniRetail a fait l’acquisition de la startup nigériane de paiement Traction Apps grâce au soutien de Ventures Platform, intégrant ainsi les solutions de point de vente et les outils marchands de Traction à OmniPay. La plateforme combinée dessert désormais 180 000 détaillants, traite plus de 2 000 milliards de nairas par an et facilite l’octroi de plus de 200 milliards de nairas de prêts grâce à un système de notation de crédit basé sur les transactions. Cette acquisition renforce la stratégie d’OmniRetail visant à dominer la chaîne d’approvisionnement informelle des biens de consommation courante en Afrique en unifiant commerce, paiements et crédit au sein d’une infrastructure unique.

4. Canal+ finalise le rachat de MultiChoice pour 3 milliards de dollars.

En septembre 2025, le rapprochement tant attendu entre le géant français des médias Canal+ et MultiChoice est devenu officiel. Canal+ a finalisé l’accord de 3 milliards de dollars , acquérant plus de 94 % du capital de MultiChoice après avoir obtenu les autorisations réglementaires dans plusieurs juridictions. Cette opération a entraîné la radiation de MultiChoice de la Bourse de Johannesburg, des changements au sein de sa direction et le regroupement de plus de 40 millions d’abonnés dans 70 pays au sein d’un seul groupe de médias. Elle a marqué la plus importante acquisition de médias en Afrique et a symbolisé le transfert du contrôle des droits sportifs, de la production de contenu et de l’économie de la télévision payante vers les conglomérats mondiaux.

5. Optasia fait son entrée à la Bourse de Johannesburg (JSE) avec une valorisation de 1,3 milliard de dollars américains.

Optasia, plateforme de crédit basée sur l’intelligence artificielle, a fait son entrée à la Bourse de Johannesburg en octobre 2025, levant 1,3 milliard de rands et atteignant une valorisation d’environ 1,3 milliard de dollars américains . Présente sur 40 marchés grâce à des partenariats avec les opérateurs télécoms MTN et Orange, Optasia utilise une intelligence artificielle propriétaire pour proposer des crédits numériques aux personnes non bancarisées. Cette introduction en bourse a positionné Johannesburg comme une option viable pour les fintechs panafricaines souhaitant s’implanter sur le marché public, dans un contexte de raréfaction des financements privés.

6. Microsoft investit 300 millions de dollars dans les infrastructures cloud et d’IA de l’Afrique du Sud.

Microsoft a annoncé un investissement de 300 millions de dollars pour développer l’infrastructure cloud et d’IA de l’Afrique du Sud d’ici 2027, s’ajoutant aux 1,1 milliard de dollars déjà investis depuis 2022. Cet investissement cible la capacité Azure, les centres de données et les outils d’IA, et finance également 50 000 certifications techniques. Cette initiative renforce le rôle de l’Afrique du Sud en tant que pôle numérique continental, face à la demande mondiale croissante d’infrastructures d’IA localisées.

7. La raffinerie Dangote devient le principal point chaud industriel du Nigeria

La raffinerie Dangote, d’une valeur de 20 milliards de dollars, a sombré dans la crise quelques mois après sa mise en service. Des conflits liés à la distribution de carburant, à la syndicalisation, à l’approvisionnement en pétrole brut et aux prix ont dégénéré en grèves nationales. Le projet de la raffinerie de déployer 10 000 camions au GNC pour contourner les distributeurs de carburant a provoqué une vive réaction des travailleurs, entraînant des licenciements, la paralysie des organismes de réglementation du secteur pétrolier et des pertes de production d’électricité supérieures à 1 000 mégawatts. Malgré une capacité de près de 650 000 barils par jour et un approvisionnement en pétrole brut provenant jusqu’à 60 % des États-Unis, la raffinerie a mis en lumière la dépendance systémique et politique d’un seul actif privé.

8. Le déclin de Shoprite devient visible sur le terrain

Autrefois leader incontesté du commerce de détail africain, Shoprite a vu ses difficultés s’accroître en 2025, entre rayons vides, fermetures de magasins et réduction de sa présence dans les villes nigérianes. Après le retrait de sa maison mère sud-africaine du Nigeria en 2021, l’opérateur local a été contraint à une restructuration, abandonnant les grands formats et les chaînes d’approvisionnement importées au profit de points de vente plus petits et d’un approvisionnement local à 80 %. Jadis référence en matière d’expansion du commerce de détail en Afrique, Shoprite est devenu un exemple frappant de la façon dont l’inflation, la volatilité des taux de change et l’évolution des comportements des consommateurs peuvent fragiliser même les marques les plus solides. L’enseigne tente aujourd’hui de se redresser en misant sur une nouvelle image, mais certains analystes y voient une tentative vaine et inefficace.

9. Walmart prend la tête face à Massmart en Afrique du Sud

Walmart a confirmé son intention d’ouvrir ses premiers magasins sous sa propre marque en Afrique du Sud, mettant ainsi fin à des années d’activité discrète via Massmart. Après avoir acquis le contrôle total de Massmart pour 366 millions de dollars et l’avoir retirée de la cote en 2022, Walmart a présenté ce nouveau lancement comme un test pour évaluer la capacité de son modèle mondial de bas prix à rivaliser avec les géants locaux bien implantés tels que Shoprite, Pick n Pay et Woolworths sur l’un des marchés de la distribution les plus concurrentiels d’Afrique.

10. Les constructeurs chinois de véhicules électriques prennent une longueur d’avance dans la transition électrique de l’Afrique.

2025 marque officiellement l’arrivée fracassante des constructeurs chinois de véhicules électriques en Afrique. Des marques telles que BYD, Chery, BAIC, SAIC (MG) et GAC ont accéléré leur expansion africaine en 2025, annonçant l’ouverture de concessions, d’usines d’assemblage et le déploiement de leurs flottes en Afrique du Sud, au Kenya, en Égypte et au Maroc. BAIC s’est engagée à produire 50 000 véhicules par an en Égypte, BYD a étendu son réseau de concessionnaires et des start-ups soutenues par des capitaux chinois électrifient bus, taxis, motos et tuk-tuks. Face aux droits de douane américains et européens qui bloquent les marchés occidentaux, l’Afrique est devenue le marché de prédilection des véhicules électriques chinois pour une croissance fulgurante.

11. Tesla choisit le Maroc plutôt que l’Afrique du Sud pour son entrée sur le marché africain.

Tesla a créé Tesla Morocco en mai 2025 et a commencé à recruter pour ses opérations à Casablanca, court-circuitant ainsi le pays d’origine d’Elon Musk. Les politiques favorables aux véhicules électriques au Maroc, les exonérations de TVA, près de 1 000 bornes de recharge publiques, la proximité de l’Europe et un solide secteur de l’industrie automobile ont compensé le marché automobile plus important de l’Afrique du Sud, malgré des incitations plus faibles pour les véhicules électriques et une fiabilité électrique moindre. Cette décision a consolidé l’ascension du Maroc comme pôle de production de véhicules électriques en Afrique.

12. Starlink et Airtel déploient une couverture satellite directe sur les téléphones portables en Afrique.

Starlink s’est associé à Airtel Africa pour déployer la connectivité satellite directe sur les 14 marchés d’Airtel, touchant ainsi 174 millions d’abonnés. Ce service permet aux smartphones standards de se connecter directement aux satellites, sans passer par des antennes-relais. Son lancement commercial est prévu pour 2026. Ce partenariat représente à ce jour la tentative la plus ambitieuse d’Afrique pour contourner les infrastructures de télécommunications traditionnelles et combler les lacunes en matière de connectivité rurale.

13. Google renforce son engagement en Afrique

Au-delà de son investissement dans l’infrastructure, Microsoft a consacré 37 millions de dollars au développement de l’IA en Afrique, finançant des outils de sécurité alimentaire, la formation à l’IA dans quatre pays, des modèles linguistiques africains et des pôles de recherche universitaires. Ces investissements marquent un tournant pour l’Afrique, qui passe du statut de simple consommatrice de technologies à celui d’acteur émergent des systèmes mondiaux d’IA. Pour rappel il s’agit du Nigeria, au Kenya, en Afrique du Sud et au Ghana.

14. Meta active le câble sous-marin 2Africa

En novembre 2025, Meta et ses partenaires ont mis en service le câble sous-marin 2Africa, long de 45 000 kilomètres, offrant une capacité supérieure à celle de tous les câbles africains existants réunis. Reliant 33 pays, ce système a introduit une capacité allant jusqu’à 180 Tbps sur certains segments et devrait contribuer à hauteur de 36,9 milliards de dollars au PIB africain grâce à un accès plus abordable à la bande passante, aux services cloud, à la 5G et aux applications d’intelligence artificielle.

15. Les échanges commerciaux entre la Chine et l’Afrique explosent sous l’effet des droits de douane américains

En avril 2025, le retour des tensions commerciales réciproques a conduit l’administration américaine à imposer des droits de douane allant jusqu’à 30 % sur de nombreux pays à travers le monde. L’Afrique n’a pas été épargnée. Affectée par la politique tarifaire américaine, la Chine a intensifié ses efforts en Afrique, ses exportations vers ce continent bondissant de 25 % sur un an pour atteindre 122 milliards de dollars au cours des sept premiers mois de 2025, ce qui place le commerce total en bonne voie pour dépasser les 200 milliards de dollars. À mesure que les droits de douane américains se durcissaient, l’accès à l’AGOA se restreignait également ; dans le même temps, la Chine supprimait les droits de douane sur les importations en provenance des pays africains, approfondissant ainsi ses liens commerciaux et positionnant l’Afrique comme la destination des exportations chinoises connaissant la croissance la plus rapide.