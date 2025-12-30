La pêche au poulpe reprend ses droits, amélioration des stocks

Le secrétariat d’État chargé de la Pêche maritime a annoncé, mardi 30 décembre, l’ouverture de la campagne de pêche au poulpe hivernale à partir du 1er janvier jusqu’au 31 mars 2026 sur tout le littoral national, dans un contexte « d’amélioration positive » des stocks dans différentes zones.

La décision intervient à la suite du repos biologique automnal instauré du 16 septembre au 31 décembre 2025, et conformément à l’avis rendu par l’Institut National de Recherche Halieutique (INRA). Le comité de suivi de la pêcherie poulpière s’est réunie, le 24 décembre, pour présenter les résultats de l’évaluation scientifique du stock.

Dans la zone sud, la biomasse relative a augmenté de 24% par rapport à 2024 et de 49% par rapport à la moyenne de la dernière décade. Cette amélioration confirme la tendance haussière de la biomasse évaluée depuis 2022 dans cette zone, indique le secrétariat d’Etat dans un communiqué.

Par ailleurs, la pêche dans la zone B (au sud de la parallèle 22°43’N) au niveau de la pêcherie poulpière du sud restera fermée, conformément à la recommandation de l’INRH jusqu’au 15 janvier 2026 afin de préserver une proportion du stock de poulpe d’une exploitation précoce.

Ainsi, le quota fixé au titre de cette saison au sud de Sidi L’Ghazi est de l’ordre de 32.940 tonnes, soit une augmentation de 27% par rapport à la campagne de 2025, en plus du quota fixé pour la circonscription maritime de Boujdour (SU1 : Aftissat, Boujdour centre et Sidi L’Ghazi) qui s’élève à 3.660 tonnes, lequel a augmenté de 31%.

Le secrétariat d’État a instauré des mesures strictes en matière de contrôle, conférant ainsi à la direction du contrôle des activités de la pêche maritime, la direction des pêches maritimes, la direction de la stratégie et de la coopération ainsi que les différentes délégations la mission d’assurer le suivi et l’application des différentes dispositions de la décision ministérielle fixant les conditions de la reprise de l’activité de pêche au poulpe.