Opération «Grand Froid»: le gîte et le couvert pour les sans-abri

Mobilisées dans le cadre de l’Opération «Grand Froid», lancée en application des Hautes Instructions royales, la Fondation Mohammed V pour la solidarité et les ONG de soutien aux personnes en difficultés ont procédé au lancement de la campagne de distribution d’aides au profit des ménages issus de plusieurs communes frappées par des températures extrêmes.

Une fois la guerre déclarée contre «le redoutable ennemi», plusieurs organisations partenaires se sont jointes à la Fondation Mohammed V pour la solidarité pour soutenir l’opération annuelle de réponse au froid extrême. Elles fournissent ainsi une logistique d’urgence et des produits pour aider à affronter la rudesse de l’hiver et ce, dans plusieurs régions du pays.

Dans des régions aussi exposées que la province de Ouarzazate, la Fondation Mohammed V pour la solidarité a procédé, vendredi, à la distribution d’aides au profit de 5.000 ménages issus de plusieurs communes de la province de Ouarzazate. Ainsi dans le cadre de l’Opération «Grand Froid», lancée en application des Hautes Instructions royales, la campagne qui a été lancée à partir du douar Tazoulte N’oumradou (commune d’Amerzgane), en présence des représentants des autorités locales, vise à couvrir plusieurs douars répartis sur 11 communes territoriales de la province.

Les ménages bénéficiaires ont ainsi reçu des aides humanitaires comprenant des denrées alimentaires de base et des couvertures, distribuées par des équipes de terrain mobilisées par la Fondation Mohammed V pour la solidarité, composées de cadres relevant de la Direction générale des services sociaux (DGSS) des Forces Armées Royales (FAR).

D’envergure nationale, cette opération humanitaire est répartie sur tout le royaume et s’accentue dans les régions les plus sensibles au froid, telles que les communes rurales de la province de Oujda-Angad qui ont été l’objet du déploiement de moyens logistiques et humains considérables, en coordination étroite avec le ministère de l’Intérieur, afin de répondre aux besoins immédiats des populations les plus vulnérables.

Cette campagne humanitaire, au profit de près de 100.000 ménages est menée en étroite coordination avec le ministère de l’Intérieur, concerne 28 provinces qui connaissent une forte baisse des températures ainsi que d’importantes précipitations de pluie et de neige. Ces actions concrètes s’inscrivent dans les objectifs de la campagne «Riaya 2025-2026» lancée en collaboration avec le ministère de la Santé qui couvre 31 provinces dans huit régions, dont l’Oriental, afin de garantir une réponse sanitaire adaptée aux populations touchées par les vagues de froid, en renforçant les services de proximité, en intensifiant les interventions des unités médicales mobiles et en organisant des caravanes médicales spécialisées, tout en prenant en charge les urgences.

Dans cette configuration, en collaboration avec les ONG locales ( dont le Croissant Rouge Marocain) l’aide est précieuse durant la journée mais également durant la nuit car dans chaque localité, on a créé des centres d’hébergement pour que ceux qui vivent dans les rues puissent s’abriter dans un refuge pour y passer la nuit, un programme qui sauve des vies, en témoigne le nombre des sans-abri qui s’y sont enregistrés.

Pour assurer le succès de l’opération, les volontaires des ONG établissent une relation de confiance avec les personnes sans-abri afin de les convaincre de se réfugier au chaud lorsque cela est nécessaire. Dans la foulée, les maraudes sont renforcées et des équipes de nombreuses associations qui œuvrent pour les sans-abris sillonnent les rues, avec pour mission : repérer, écouter et orienter les personnes à la rue.

Chaque hiver, ce sont ainsi des vies fragilisées par le froid extrême qui sont sauvées. Sans-abri, personnes isolées ou encore personnes âgées… peuvent se mettre à l’abri des températures extrêmes qui aggravent leurs situations de précarité grâce à une sorte de Plan Grand Froid activé par les autorités au niveau national.