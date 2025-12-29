Le Maroc améliore son score dans le rapport « Business Ready »

Le Maroc a amélioré davantage ses indicateurs relatifs au climat des affaires, selon la deuxième édition du rapport « Business Ready » de la Banque mondiale, publiée lundi 29 décembre 2025 à Washington.

Le Royaume se classe ainsi deuxième en Afrique et dans le Monde arabe, avec un score agrégé de 63,44 points sur 100, marquant une progression par rapport à la première édition du rapport, au cours de laquelle il avait enregistré 62,41 points. Le score du Maroc est supérieur à la fois à la moyenne mondiale (60,11), à la moyenne des pays d’Afrique (50,87) ainsi qu’à celle des pays arabes (58,31).

Cette nouvelle édition du rapport Business Ready, dédiée à l’évaluation du climat des affaires, couvre un échantillon élargi de 101 économies, contre 50 lors de la première édition. Parmi celles-ci, 60% relèvent de catégories de revenu par habitant supérieures à celles du Maroc. Dans ce contexte, la meilleure performance mondiale est enregistrée par la République de Corée, avec un score de 78,24 points.

L’évaluation couvre dix grandes thématiques liées au cycle de vie de l’entreprise, sur la base d’environ 1200 indicateurs. Pour chacune de ces thématiques, le rapport « Business Ready » repose sur trois piliers complémentaires, à savoir le cadre réglementaire, la qualité des services publics et l’efficacité opérationnelle. Les deux premiers piliers s’appuient sur des données recueillies auprès d’experts et de professionnels, tandis que le troisième pilier est alimenté par les résultats de l’enquête triennale « Enterprise Survey ES ».

Dans l’ensemble, le Maroc a enregistré une progression de ses performances sur les deux piliers réglementaire (70,06 points) et qualité des services publics (64,55 points), avec des scores élevés réalisés dans 5 thématiques : services d’utilité publique (80,05), commerce international (74,5), création d’entreprise (73,95), implantation des entreprises (73,82), et services financiers (68,24).

Une contre-performance est enregistrée, toutefois, au niveau du troisième pilier relatif à l’efficacité opérationnelle (55,7 points contre 59,66) à cause du nombre plus élevé des pays retenus dans cette deuxième édition du rapport (101 au lieu de 50) et de l’exploitation des mêmes résultats de l’enquête triennale « Entreprise Survey » réalisée au Maroc en 2023 et utilisés dans la première édition.

Il ressort de cette deuxième édition de « Business Ready » un positionnement globalement favorable du Maroc, avec des performances supérieures à la moyenne mondiale sur plusieurs thématiques, notamment la création et l’implantation des entreprises, les services d’utilité publique et le commerce international.

Des progrès sont également relevés en matière de concurrence et de règlement des litiges, contribuant à renforcer la sécurité juridique des opérateurs économiques. Par ailleurs, l’analyse fait ressortir des marges d’amélioration dans des domaines à fort effet de levier sur l’investissement privé, en particulier le marché du travail et le règlement des difficultés des entreprises.