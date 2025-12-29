Alertes
Argent et jetons de présence. Les étrangers résidents peuvent désormais les transférer sans tracas
Négoce international. Les opérateurs peuvent désormais payer jusqu’à 50% d’acomptes anticipés
Marchandises litigieuses. Ce qui change dans la procédure de transaction
Code des douanes et impôts indirects. Fin de la paperasserie avec la déclaration simplifiée électronique
La stabilité et la résilience du Maroc garants de la sécurité de l’Occident [Financial Times]
Séisme à Al Haouz. Comment faire de la région dévastée un modèle de régénération rurale
« Mohammed VI, un grand souverain » d’un « pays frère », dixit Nicolas Sarkozy dans son nouveau livre
Benkhadra : « pour optimiser les chances de découvertes pétrolières, il est crucial d’intensifier le forage »
CAN 2025: ces fédérations championnes de l’opacité budgétaire !!!
Le Crédit Agricole du Maroc lève un milliard de dirhams
La DGI publie le Code général des impôts 2026
Les constructeurs chinois en passe de prendre la tête des ventes mondiales
Réseau hydraulique de Saïss: CMGP décroche un contrat de 345,5 MDH
Maroc: la demande intérieure en forte hausse au T3-2025
BYD confirme son ascension et domine le marché électrique mondial
Les grands deals en Afrique en 2025
La pêche au poulpe reprend ses droits, amélioration des stocks
Les retenues d’eau à 1.770 millions m3 depuis septembre
Home Climat des affairesLe Maroc améliore son score dans le rapport « Business Ready »
Climat des affaires

Le Maroc améliore son score dans le rapport « Business Ready »

by Challenge avec MAP
written by Challenge avec MAP

Le Maroc a amélioré davantage ses indicateurs relatifs au climat des affaires, selon la deuxième édition du rapport « Business Ready » de la Banque mondiale, publiée lundi 29 décembre 2025 à Washington.

Le Royaume se classe ainsi deuxième en Afrique et dans le Monde arabe, avec un score agrégé de 63,44 points sur 100, marquant une progression par rapport à la première édition du rapport, au cours de laquelle il avait enregistré 62,41 points. Le score du Maroc est supérieur à la fois à la moyenne mondiale (60,11), à la moyenne des pays d’Afrique (50,87) ainsi qu’à celle des pays arabes (58,31).

Cette nouvelle édition du rapport Business Ready, dédiée à l’évaluation du climat des affaires, couvre un échantillon élargi de 101 économies, contre 50 lors de la première édition. Parmi celles-ci, 60% relèvent de catégories de revenu par habitant supérieures à celles du Maroc. Dans ce contexte, la meilleure performance mondiale est enregistrée par la République de Corée, avec un score de 78,24 points.

Lire aussi | Quand CFC pense sa stratégie en Afrique de l’Ouest

L’évaluation couvre dix grandes thématiques liées au cycle de vie de l’entreprise, sur la base d’environ 1200 indicateurs. Pour chacune de ces thématiques, le rapport « Business Ready » repose sur trois piliers complémentaires, à savoir le cadre réglementaire, la qualité des services publics et l’efficacité opérationnelle. Les deux premiers piliers s’appuient sur des données recueillies auprès d’experts et de professionnels, tandis que le troisième pilier est alimenté par les résultats de l’enquête triennale « Enterprise Survey ES ».

Dans l’ensemble, le Maroc a enregistré une progression de ses performances sur les deux piliers réglementaire (70,06 points) et qualité des services publics (64,55 points), avec des scores élevés réalisés dans 5 thématiques : services d’utilité publique (80,05), commerce international (74,5), création d’entreprise (73,95), implantation des entreprises (73,82), et services financiers (68,24).

Lire aussi | Aéronautique: de la consolidation à la montée en gamme

Une contre-performance est enregistrée, toutefois, au niveau du troisième pilier relatif à l’efficacité opérationnelle (55,7 points contre 59,66) à cause du nombre plus élevé des pays retenus dans cette deuxième édition du rapport (101 au lieu de 50) et de l’exploitation des mêmes résultats de l’enquête triennale « Entreprise Survey » réalisée au Maroc en 2023 et utilisés dans la première édition.

Il ressort de cette deuxième édition de « Business Ready » un positionnement globalement favorable du Maroc, avec des performances supérieures à la moyenne mondiale sur plusieurs thématiques, notamment la création et l’implantation des entreprises, les services d’utilité publique et le commerce international.

Lire aussi | Crédit du Maroc intègre le tour de table de l’OPCI Nema Capital

Des progrès sont également relevés en matière de concurrence et de règlement des litiges, contribuant à renforcer la sécurité juridique des opérateurs économiques. Par ailleurs, l’analyse fait ressortir des marges d’amélioration dans des domaines à fort effet de levier sur l’investissement privé, en particulier le marché du travail et le règlement des difficultés des entreprises.

Vous aimerez aussi

Edito. La démocratie fertilise les grands espoirs