Conjoncture

Les prix à la production industrielle ont légèrement augmenté en novembre

L’indice des prix à la production du secteur des « Industries manufacturières hors raffinage de pétrole » a enregistré, en novembre 2025, une hausse de 0,3% par rapport au mois d’octobre dernier, selon le Haut-Commissariat au Plan (HCP).

Cette augmentation est la résultante de la hausse des prix de 1,8% de l’«Industrie chimique», de 0,8% de la «Fabrication d’autres produits minéraux non métalliques» et de 0,2% des «Industries alimentaires», ainsi que de la baisse des prix de 1,3% de la «Métallurgie» et de l’«Industrie du textile», explique le HCP dans une note d’information relative à l’indice des prix à la production industrielle, énergétique et minière (IPPIEM).

Par ailleurs, l’indice des prix à la production du secteur des «Industries extractives» a connu une augmentation de 0,1% au cours du mois de novembre 2025.

En outre, les indices des prix à la production de la «Production et distribution d’électricité» et de la «Production et distribution d’eau» ont connu une stagnation au cours du mois de novembre 2025.

