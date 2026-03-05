Alertes
Le secteur de la construction prévoit une amélioration de l’activité et de l’emploi

Les anticipations avancées par les chefs d’entreprise du secteur de la construction, pour le premier trimestre 2026, font ressortir, globalement, une augmentation de l’activité, qui s’accompagne par l’accroissement des effectifs employés, d’après une enquête du Haut-Commissariat au Plan (HCP).

Cette évolution résulterait, d’une part, de la hausse d’activité attendue dans les branches de la «Construction de bâtiments» et du «Génie civil» et, d’autre part, de la baisse d’activité prévue dans les branches des «Travaux de construction spécialisés», explique le HCP dans une récente note.

Au quatrième trimestre 2025, l’activité du secteur de la construction aurait enregistré une augmentation, à la faveur, d’une part, de la hausse de l’activité dans les branches du «Génie civil» et des «Travaux de construction spécialisés», et, d’autre part, de la stagnation de l’activité dans la branche de la «Construction de bâtiments».

Les carnets de commandes dans la construction se seraient situés à un niveau normal et l’emploi aurait connu une stagnation. Dans ces conditions, le taux d’utilisation des capacités de production (TUC) dans le secteur de la Construction se serait établi à 69%.

D’autre part, 9% des entreprises du secteur de la Construction auraient rencontré des difficultés d’approvisionnement en matières premières au quatrième trimestre. De plis, la situation de trésorerie aurait été jugée «difficile» par 31% des chefs d’entreprise.

Enfin, 39% des entreprises auraient réalisé des dépenses d’investissement en 2025 destinées, principalement, au remplacement d’une partie du matériel.

