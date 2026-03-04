Alertes
Conjoncture

Immobilier: hausse de l'indice des prix de 0,6% en 2025

by Challenge avec MAP
written by Challenge avec MAP

L’indice des prix des actifs immobiliers (IPAI) a enregistré, en 2025, une hausse de 0,6% comparativement à une année auparavant, indiquent Bank Al-Maghrib (BAM) et l’Agence nationale de la conservation foncière du cadastre et de la cartographie (ANCFCC).

Cette progression est attribuable aux augmentations de 0,8% des prix des biens résidentiels, de 0,4% de ceux des terrains et de 0,3% de ceux des biens à usage professionnel, expliquent BAM et l’ANCFCC dans leur récente note sur la tendance globale du marché immobilier.

Pour ce qui est des ventes, elles se sont accrues de 3,1% en 2025, résultat des hausses de 1,3% des ventes des biens résidentiels, de 7,5% de celles des terrains et de 7,4% de celles des biens à usage professionnel, précise la même source.

Par ville, les prix ont augmenté à Rabat de 3,5%, à Marrakech (1%), à Casablanca (+0,9%) et à Tanger (+0,6%). De même, les transactions ont progressé à Marrakech de 24,1%, à Rabat (+15%), à Casablanca (+7,8%) et à Tanger (+3,3%).

Au seul quatrième trimestre 2025, l’IPAI a enregistré une hausse de 0,2% en glissement annuel, avec des progressions de 0,2% pour le résidentiel et pour les biens à usage professionnel. Les prix des terrains ayant, en revanche, stagné.

Quant aux transactions, elles ont affiché une croissance de 3,6% au T4-2025, soutenue par des augmentations de 0,6% pour le résidentiel, de 12% pour les terrains et de 7,5% pour les biens à usage professionnel.

