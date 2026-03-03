La Bourse de Casablanca lourdement impactée par le Moyen-Orient

Pour le deuxième jour consécutif, la Bourse de Casablanca a essuyé, mardi 3 mars, de lourdes pertes, dans le sillage des chutes généralisées des marchés financiers partout dans le monde sous l’effet de la guerre au Moyen-Orient.

Après la baisse de 4,21% survenue la veille, la place casablancaise a, une nouvelle fois, fini dans le rouge son indice principal, le MASI, reculant de 4,05% à 16.672,45 points (pts). C’est la plus importante correction boursière enregistrée au Maroc depuis plusieurs mois. L’indice retrouve son niveau d’avant avril 2025, effaçant, au passage, tous les gains accumulés durant cette période.

Le MASI a atteint un niveau historique de 20 340,23 points au mois d’août 2025, dans un rallye sans précédent, soutenu par des capitalisations dépassant les 1 000 milliards de dirhams. Le marché a connu de nombreux records en 2025, franchissant, coup sur coup, les 15 000, 18 000 et 19 000 points.

Lire aussi | Les Bourses mondiales creusent leurs pertes face à la flambée des prix de l’énergie

Par ailleurs, le MASI 20, qui regroupe les 20 valeurs les plus liquides, a lâché 3,69% durant la séance de mardi, à 1.261,01 pts, tandis que le MASI ESG, indice des entreprises ayant la meilleure notation ESG selon Moody’s ESG Solutions, s’est replié de 3,96% à 1.141,97 pts. Le MASI Mid and Small Cap, qui reflète la performance des petites et moyennes capitalisations, a chuté de 5,22% à 1.704,71 pts.

Au volet international, le FTSE CSE Morocco 15 Index et le FTSE CSE Morocco All-Liquid ont clôturé la séance sur des pertes respectives de 5,77% à 15.073,02 pts et 5,91% à 13.949,65 pts.

Globalement, les échanges ont atteint 984,06 millions de dirhams (MDH), réalisés sur le marché central « Actions » et dominés par les transactions sur Attijariwafa Bank (190,74 MDH), Sodep-Marsa Maroc (87,26 MDH) et SGTM (75,21 MDH). La capitalisation boursière est revenue à 920,6 milliards de dirhams (MMDH).

Lire aussi | Le transport aérien une nouvelle fois victime collatérale d’un conflit armé

Les indices « Mines » (-9,55%), « Services de Transport » (-9,99%) et « Sociétés de Portefeuilles – Holdings » (-9,7%) ont enregistré les plus fortes baisses. Aux valeurs individuelles, les plus fortes baisses ont été accusées par Fenie Brossette (-10% à 279,5 DH), Alliances (-10% à 396,15 DH), Minière Touissit (-9,99% à 3.342 DH), Jet Contractors (-9,99% à 2.153 DH) et Stokvis Nord Afrique (-9,99% à 63,60 DH).

À l’opposé, Salafin (+3,97% à 550 DH), S2M (+0,94% à 535 DH) et Sanlam Maroc (+0,05% à 2.085 DH) ont réalisé les meilleures performances.

J.C (Avec MAP)