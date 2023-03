Edito. La démocratie fertilise les grands espoirs

Toute diplomatie a des soubassements politiques internes. Certes, tout en étant indissociables, les relations inter-Etatiques sont différentes des rapports sociaux au sein d’une formation sociale. Alors que les premières sont régies principalement par des rapports de force, les seconds sont fondés sur une logique contractuelle. Pour chaque type de rapports, les règles sont spécifiques, mais l’interaction réciproque est permanente. Ainsi, dans les pays où la démocratisation gagne en profondeur, en termes de participation effective des citoyens aux processus de décision publique et au devenir sociétal, l’image projetée à l’extérieur est forcément l’expression d’une réalité politique active et positive. Ayant un solide ancrage interne, la démocratie neutralise les pressions et attaques externes. Tout Etat ayant une vision stratégique en matière de développement, et non pas seulement en termes de gestion d’équilibres pour assurer la reproduction d’un statu quo, doit être conscient de la nécessité de cette articulation étroite entre les facteurs politiques internes et externes. Dans cette approche, la diplomatie, au lieu d’être un simple maquillage, est appelée à être en cohérence avec les politiques publiques internes. La diplomatie est la « vitrine » d’un pays. A travers elle, l’autre reçoit une image qui est aussi un message. A travers cette image, nous invitons le monde à venir visiter et découvrir la réalité derrière la « vitrine », voire dans l’«arrière boutique». L’autre, une fois convaincu, va décider de tisser des relations, d’investir (…), avec prudence et confiance.

Lire aussi | Héritage toxique du protectorat français : la face cachée à nos manuels d’histoire