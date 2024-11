Sonasid réalise un chiffre d’affaires de 3,8 MMDH à fin septembre

Le chiffre d’affaires consolidé du groupe Sonasid, leader du marché sidérurgique national, s’est établi à 3,803 milliards de dirhams (MMDH) à fin septembre 2024, en hausse de 4% par rapport à la même période de l’année précédente.

Le chiffre d’affaires social a atteint 3,704 MMDH, en progression de 5% par rapport à fin septembre 2023, indique Sonasid dans un communiqué sur ses indicateurs trimestriels.

Cette progression est portée par une croissance de 12% des volumes de vente sur les neuf premiers mois de 2024, explique la même source. Les investissements se sont, quant à eux, établis à 106 millions de dirhams (MDH) à fin septembre 2024 et s’inscrivent dans un programme budgétaire s’élevant à 184 MDH en 2024.

À ce titre, les travaux de construction de l’unité de production du fil précontraint ont été finalisés et la commercialisation de ce produit à « fort potentiel » est prévue pour fin 2024, note le groupe.

En matière d’endettement, les excédents de trésorerie se sont élevés à 656 MDH à fin septembre 2024 et s’inscrivent dans une tendance de fond baissière visant à allouer les excédents disponibles à des investissements industriels créateurs de valeur.

En ce qui concerne les perspectives, Sonasid poursuit l’exécution de son plan stratégique « Act For Impact », axé sur le développement commercial, le renforcement de la compétitivité, le lancement de produits et services innovants et la consolidation de son leadership régional dans la production d’aciers à faible empreinte carbone.

Le groupe devrait ainsi bénéficier de la croissance attendue du marché de la construction au Maroc, au cours du quatrième trimestre 2024 et des prochaines années, fait savoir le communiqué.